Presentate in un convegno le Linee guida sul Curatore speciale del minore

BRINDISI - Si è svolto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 aprile, presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi il convegno sul Curatore speciale del minore nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia organizzato in collaborazione con la Camera Minorile di Brindisi.

L’evento è stato finalizzato a presentare le “Linee guida sul Curatore speciale del minore” frutto di un laborioso e sinergico confronto fra Magistratura e Avvocatura dell’intero distretto della Corte di Appello di Lecce che ha delineato il ruolo e i compiti del Curatore speciale e i criteri per l’iscrizione negli elenchi tenuti dai vari uffici giudiziari.

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali di Vincenzo Scardia, presidente del Tribunale di Brindisi e di Daniela Faggiano, avvocato e presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi che hanno ribadito l’importanza del Documento sottoscritto. A seguire gli interventi delle prestigiose relatrici: Bombina Santella, presidente del Tribunale dei Minorenni di Lecce; Fiorella Palazzo, presidente sezione famiglia Tribunale Ordinario Brindisi; Cinzia Mondatore, presidente sezione Civile T.O. Lecce; Grazia Ofelia Cesaro, presidente Uncm ed esperta nominata dal Ministro della Giustizia per gruppo di studio sul Tribunale Unico della famiglia; ministra della Giustizia per la redazione degli schemi legislativi relativi alla riforma del diritto di famiglia e minorile, nonché consulente della Commissione per le adozioni Internazionali nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’evento è stato moderato con maestria dalla consigliera Miranda Fiore ed introdotto e Giusy Torre presidente della Camera Minorile di Brindisi la quale, nel rimarcare che l’avvocato del minore deve dotarsi di competenza e professionalità multidisciplinare, ha preannunciato l’avvio del secondo Corso per la formazione del Curatore Speciale. Si ringraziano i prestigiosi relatori che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento e tutti i numerosi partecipanti che hanno gradito la specialità degli interventi.

