Serata dedicata all'autismo: presentati fumetto "Sono Salvo" e spot "Mica scemo"

MESAGNE - “Sono Salvo”, il fumetto che porta bene, alla prima edizione del festival del sociale a Mesagne. La rassegna voluta dal presidente del Consorzio Ats Br4, Antonio Calabrese, dal presidente del Consorzio Ats Br3, Giovanni Barletta, e dal sindaco della città di Mesagne, Antonio Matarrelli non è stata una vetrina di progetti, ma un vero e proprio tavolo di confronto sulle tematiche del sociale.

Nella serata di ieri dedicata all’autismo con la presentazione del fumetto ideato dall’europarlamentare Chiara Gemma, e dello spot “Mica scemo” con la partecipazione dell’attore Mingo, sono intervenute anche tre associazioni – Angsa, Per il bene che ti voglio e Coloriamo il mondo - che nella Provincia di Brindisi lavorano al fianco delle istituzioni e dei genitori con figli affetti dal disturbo dello spettro autistico. L’europarlamentare, bloccata a Strasburgo per impegni istituzionali improrogabili, ha fatto pervenire un messaggio nel quale ha evidenziato la necessità di adottare un linguaggio amico, scevro dal giudizio che spesso attanaglia le situazioni di mancata conoscenza dell’autismo.

“Da pedagogista, da docente universitaria, considero un valore aggiunto il carico di originalità che ognuno di noi porta con sé e mi batto con coraggio perché anche il linguaggio diventi uno strumento di uguaglianza. Le parole possono ferire ma possono anche guarire”. Tanto ha detto, aggiungendo che <<in questa stessa prospettiva si colloca una categoria esistenziale da riscoprire, quella dell’incontro che, in un mio articolo scientifico, ho definito “una scheggia impazzita che turba l’equilibrio della vita”. Sono molto felice della presentazione del fumetto ‘Sono Salvo’, pensato perché l’autismo possa essere esplorato con consapevolezza e senza la paura del diverso che pregiudica ogni incontro, ogni relazione”. Lo spot di Mingo, portato anche a New York, in occasione della settimana della cultura, ha riscosso insieme con il fumetto, il meritato successo, <<perché parlarne è già solcare una strada” hanno evidenziato congiuntamente Mingo e Chiara Gemma. “Mica Scemo” sarà un film per sensibilizzare e aprire al mondo dell’autismo <<che non è un mondo a parte ma parte di questo mondo>> per dirla con le parole dell’attore.

Le finalità del festival sono ambiziose e mirano ad “offrire un esempio di quanto di meglio si possa e si debba garantire ai cittadini più fragili, partendo dal presupposto che ciò che è meglio per loro è il meglio per tutta la Comunità”, come hanno chiarito gli organizzatori. Il fumetto sarà veicolato nelle associazioni e nelle famiglie del territorio che tanto fanno per sostenere altri giovani, ma “c’è ancora molto da fare per ottenere risultati concreti – ha aggiunto l’europarlamentare - . La mia missione è portare nelle istituzioni la voce di chi voce non ha, unica via per sensibilizzare la società civile ad un nuovo umanesimo sociale”. Dello stesso parere Antonio Calabrese, coordinatore provinciale del tavolo sull’autismo, Mauro Vizzino, presidente Terza Commissione Sanità Puglia e Mariangela Acquaviva, psicoterapeuta che sta avviando nelle scuole un progetto a supporto dei ragazzi autistici.