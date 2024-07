TORRE SANTA SUSANNA - Nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, presso Il Museo dell'Olio, è stato presentato il libro "C'erano una volta e noi li ricordiamo", un lavoro fatto di ricerca storica attuato da tre amici Giovanni Diviggiano, Eliano Bellanova e Orazio Mola. Presente il vice sindaco, e alcuni letterati torresi come il dott. Antonio Tranchera, Gino Cesaria, prof. Mimino Cervellera, prof. Antonio Fazzi e Uccio Missere. Il libro non ha fini di lucro e sta ottenendo un notevole successo poiché si addentra nei vicoli storici del paese dove sorgevano i lavorartori degli artigiani e altre attività chiuse con il tempo ma rimaste aperte nel cuore di tanti che leggono il libro con non poca commozione e ricordi.