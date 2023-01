"Tail Wind": ecco come i progetti di giovani e associazioni possono diventare realtà

MESAGNE - Presentato a Mesagne, nella sede di Lab Creation, il progetto Tail Wind (Vento in poppa) finanziato dalla Regione Puglia, assessorato Sezione Benessere Sociale, avviso Pugliacapitalesociale 3.0. Per una realtà strutturata e consolidata come l’Associazione MusicArte Odv, che si è aggiudicata il bando, è stato duro affrontare i mesi di lockdown e riorganizzare le proprie attività mantenendo al contempo lo sguardo rivolto al futuro. Ancora più difficoltoso è stato per i giovani, che hanno visto le loro attività fermarsi completamente e che spesso ne sono usciti completamente demotivati e privi di ogni stimolo di miglioramento del proprio futuro.

Il progetto, “Tailwind” (vento in poppa) vuole offrire le associazioni del terzo settore e ai giovani ideatori di progetti, la chance di poter ripartire o in alcuni casi l’occasione di realizzarli, e quindi un aiuto a scorgere le prospettive per il futuro lavorativo a cui il loro impegno condurrebbe. La possibilità di essere coadiuvati nella realizzazione dei propri sogni, e quindi il coronamento in un futuro prossimo possibile, prenderebbe forma grazie alla creazione di una rete di progettazione che aiuterà a concretizzare le idee mettendo a disposizione dei beneficiari una struttura storicamente consolidata quale è MusicArte, con funzione di Hub di Progettazione Partecipata.

Presenti alla conferenza stampa di illustrazione del progetto: Toni Matarrelli- sindaco di Mesagne; Anna Maria Scalera- assessore alle Politiche Sociali; Vincenzo Sicilia - consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili; Dario Ziza - presidente dell’Associazione MusicArte; Marco Dipietrangelo - direttore Marketing di Mind e responsabile social e web del progetto, che ha presentato il portale www.associazionemusicarte.com sul quale sarà possibile nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023 fino al 19 febbraio 2023 per iscriversi ai laboratori.