Presentato “Roche Cobas 5800”: macchinario innovativo nell’ambito diagnostico molecolare

MESAGNE - Nella mattinata di oggi, martedì 31 ottobre, nel Laboratorio di Patologia clinica del Centro Studi Medici del dott. Costanzo D. Mardighian di Mesagne convenzionato con Asl Brindisi, è stato inaugurato il “Roche Cobas 5800”, macchinario di ultimissima generazione che arricchirà ulteriormente la sezione di Biologia molecolare del Laboratorio. Presenti il direttore generale della Asl di Brindisi dott. Maurizio De Nuccio, il vicesindaco di Mesagne, Giuseppe Semeraro.

A presentare potenzialità e caratteristiche del macchinario innovativo nell’ambito diagnostico molecolare, la dott. Barbara Orlandi che ha sottolineato come con esso migliorino sia la gestione del paziente sia l’efficienza delle risposte di salute, considerando che peculiarità della “Roche Cobas 5800” sono l’automazione e l’operatività secondo un sistema consolidato, integrato e standardizzato che consente di ottenere 144 risultati in 8 ore di attività.

«Nell’intero Salento ci sono solo due macchine di questo tipo – ha detto il dott. Costanzo D. Mardighian -. Lo spirito che ci ha mossi, tuttavia, non è l’automazione di un processo, ma la possibilità di avere un test più sensibile e la circostanza di dotare il territorio di strumenti che lo qualificano sempre di più per l’attenzione al paziente con risposte specifiche alle sue richieste di salute».

«È bello ricordare che il mese che si conclude è quello dedicato alla prevenzione, ed alla prevenzione del tumore al seno in particolare – ha detto da parte sua il Dg Asl Br, dott. Maurizio De Nuccio -. Innovazioni tecnologiche come quelle viste oggi credo siano cruciali per una corretta prevenzione e per una diagnosi puntuale. È orgoglio anche della Asl Brindisi, dunque, che la comunità abbia a disposizione un’apparecchiatura del genere, che avrà certamente un impatto positivo sul territorio».