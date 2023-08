San Teodoro: processioni, bancarelle, luminarie e fuochi d'artificio. Ecco il programma

BRINDISI – “Il senso di questa festa dovrà essere la cittadinanza responsabile e la convivenza civile”. Giuseppe Marchionna si appresta a vivere per la seconda volta da sindaco la festa patronale dedicata ai santi Teodoro e Lorenzo da Brindisi, dopo aver già indossato la fascia tricolore nei primi anni ’90. Il primo cittadino ha presieduto stamattina (martedì 22 agosto) una conferenza stampa convocata per presentare il calendario delle celebrazioni civili e religiose. Insieme a lui c’erano anche il parroco della basilica cattedrale, don Mimmo Roma, e l’assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive, Luciano Loiacono.

Le iniziative religiose

Il percorso di avvicinamento alla festa comincerà già giovedì prossimo (24 agosto) con il laboratorio di prossimità, in programma alle ore 17 presso la stazione. Le celebrazioni, come di consueto, entreranno nel vivo nel primo fine settimana di settembre: da venerdì 1 a lunedì 4.

Venerdì 1, dopo la messa celebrata alle ore 19 presso la basilica Cattedrale, inizierà la processione delle statue dei santi verso il tosello all’incrocio dei corsi.

Sabato 2 settembre, alle ore 19, avrà inizio la processione a mare con le reliquie e le statue, dal porticciolo turistico Marina di Brindisi al lungomare Regina Margherita. A seguire la consegna simbolica delle chiavi della città alle statue dei santi, i discorsi del vescovo, monsignor Giovanni Intini, al suo esordio alla festa patronale, e del sindaco Marchionna.

Domenica 3 settembre, alle ore 20, presso la basilica Cattedrale si svolgerà la solenne messa pontificale officiata dal vescovo Intini.

Lunedì 4 settembre, alle ore 19, la messa officiata presso la Cattedrale, seguita dal rientro delle reliquie e della statua di San Lorenzo presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli e il rientro in cattedrale della statua equestre di San Teodoro.

Bancarelle, fuochi e luminarie

Immancabili bancarelle, fuochi d’artificio e luminarie. Al momento sono 86 i commercianti che hanno risposto all’avviso pubblico per l’assegnazione degli stalli (dimensioni sei metri per tre), ma ulteriori richieste potranno essere accolte nei prossimi giorni. Stando così le cose sono previsti 70 stalli del settore merceologico e alimentare senza manipolazione e senza preparazione e/o cottura sul posto (esclusa la preparazione sul posto di dolciumi tipici), su corso Umberto, piazza Vittoria, corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele.

Altri 28 stalli riservati al settore alimentare con somministrazione e manipolazione/cottura (ad esempio: panini, carne arrosto, pesce arrosto, fritture) saranno ubicati su Via del Mare.

Alla Brindisi Multiservizi è stato affidato il compito di occuparsi dell’allestimento delle luminarie e dello spettacolo di fuochi pirotecnici, per un importo complessivo pari a circa 60mila euro. Per quanto riguarda i fuochi, l’assessore Loiacono ha dato la raccomandazioni che debbano “essere più belli e durare di più”. Le luminarie per la prima volta illumineranno anche i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele.

Il programma poi è arricchito da una serie di spettacoli per cittadini di tutte le età, con il coinvolgimento della Fondazione Nuovo teatro Verdi.

Parcheggi e mobilità

Il piano dei parcheggi e della viabilità sarà definito nei prossimi giorni. Il sindaco ha anticipato che con ogni probabilità il piazzale antistante al capannone ex Montecatini sarà utilizzato come grande area di sosta. Da lì sarà organizzato un servizio di collegamento (“estremamente veloce”, assicura il sindaco) in motobarca verso il lungomare di Brindisi.

Il sindaco

“Il senso di questa festa - afferma Marchionna - deve essere la cittadinanza responsabile e la possibilità che la convivenza civile abbia rispetto delle regole, del valore dei beni pubblici comuni”. Il sindaco rimarca la “necessità di preservare tutte i nostri beni artistici e monumentali e si metta fine a una serie di comportamenti incivili che coinvolgono la pulizia della città con l’aumento indiscriminato di discariche abusive”. Marchionna denuncia anche “l’utilizzo improprio dei monumenti”. “Penso e proporrò che questa festa - – prosegue possa diventare l’avvio di un percorso di cittadinanza responsabile a cui richiamare tutti i cittadini”.

“O noi riscopriamo l’amore verso questa città, oppure, al di la delle contrapposizioni di pensiero – conclude il sindaco – oppure questa città avrà da affrontare delle emergenze che non sempre possono essere soddisfatte nei termini che la gente vorrebbe”.