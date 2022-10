Bolzano incontra la Regione Puglia nella Città Bianca di Ostuni

OSTUNI - Sabato 22 ottobre il prestigioso Hotel “Paragon 700” ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della stagione invernale turistico-culturale della città di Bolzano, che vede tra le maggiori attrazioni il famoso Mercatino di Natale, che si tiene nel centro storico di Bolzano durante le festività natalizie.

L’iniziativa è nata dalla volontà dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano di valorizzare il proprio territorio, attraverso una campagna di promozione turistica in Puglia. Tante le sinergie che si potranno sviluppare dopo questa interessante esperienza. Entrambe le località conservano eredità uniche e preziose che dal passato continuano a rappresentare, anche dopo secoli, il vero motore dell’economia, oltre che di crescita sociale, turistica e culturale.

Durante il workshop operativo, il Presidente Roland Buratti con la Direttrice Roberta Agosti dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano hanno presentato le eccellenze del territorio di Bolzano agli agenti di viaggio, ai giornalisti pugliesi e alle autorità locali, tra le quali il Commissario del Comune di Ostuni Maria Antonietta Silvana Madaro, il Presidente del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale Michele Conte e il Presidente del Gal Alto Salento Enzo Iaia.

L’incontro molto partecipato ha rappresentato l’occasione per meglio descrivere la realtà di Bolzano e del suo territorio ma, soprattutto, ha avuto come obiettivo la nascita di nuove idee ed iniziative per generare possibili collaborazioni ed innesti tra la cultura nordica e quella mediterranea, realtà apparentemente lontane, ma accomunate da tanti elementi che hanno come base primaria le tradizioni e la storia dei loro popoli.

L’evento di Ostuni è stato anticipato venerdì 21 mattina da diversi incontri tra le istituzioni, tenutesi a Bari al Teatro Petruzzelli e nella sede dell’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo, al fine di intraprendere una serie di relazioni istituzionali bilaterali tra i territori dalle quali far scaturire attività di co-marketing già a partire dal prossimo dicembre, allorquando, come è stato definito, una delegazione pugliese farà visita a Bolzano per proseguire il dialogo e costruire strategie operative per scambi culturali, azioni comuni di promozione, attivazione del volo diretto Bari Bolzano. Il Presidente Roland Buratti con la Direttrice Roberta Agosti, accompagnati dagli organizzatori delle due giornate pugliesi, esperti di marketing Destination, Paola Modena e Rocky Malatesta, hanno incontrato la Consigliera regionale delegata alla Cultura Grazia Di Bari, l’Assessore al Turismo Gianfranco Lopane, il Direttore del Dipartimento regionale Cultura e Turismo Aldo Patruno, il capo di gabinetto del Comune di Bari Vito Leccese, il Presidente di Federalberghi Puglia Francesco Caizzi e il Coordinatore Sezione Turismo Puglia di Confindustria Massimo Salomone.