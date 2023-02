Ambiente e salute: a Mesagne presentazione del progetto di monitoraggio

MESAGNE - Giovedì 16 febbraio, alle ore 11.00 nell’Aula consiliare del Comune di Mesagne (Palazzo dei Celestini, via Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale nel territorio del Comune di Mesagne – Ambiente e Salute” coordinata dal Comune di Mesagne (capofila) e attuata in collaborazione con la Regione Puglia (Ente finanziatore, Sezione autorizzazioni Ambientali), ArpaPuglia, AReSs Puglia e Asl Brindisi.

La Ricerca rappresenta un intervento innovativo in materia di ambiente e salute che metterà a sistema le informazioni e i dati ambientali e di salute prodotti negli ultimi anni dai diversi enti territoriali, avvierà azioni di ascolto e partecipazione, pianificherà azioni finalizzate ad un miglioramento delle condizioni ambientali e di salute della popolazione. L’intervento sperimentale avrà la durata di un anno e l’obiettivo di stabilire una connessione permanente nello studio dei dati ambientali e di salute nel territorio mesagnese, dalla quale possa scaturire un quadro di conoscenze utile a sostenere l’amministrazione pubblica nei processi decisionali e, successivamente, pianificare azioni finalizzate ad un miglioramento delle condizioni ambientali e di salute della popolazione.