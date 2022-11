“ExFadda: dalla monarchia all’inclusione sociale”, un progetto per recuperare la memoria storica

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 20 novembre, alle ore 10, presso il Castello “Dentice di Frasso” (San Vito dei Normanni) si terrà l’incontro di presentazione del progetto ExFadda: dalla monarchia all’inclusione sociale, vincitore del bando “Un viaggio nella Memoria”, promosso da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia. L’ex stabilimento enologico “Dentice di Frasso” è oggi ExFadda: un contenitore socio-culturale riconosciuto come uno dei maggiori centri di innovazione culturale e sociale d’Italia. Costruito nei primi anni del 1890 dal Principe di San Vito dei N.nni, Luigi Dentice di Frasso, il complesso a metà degli anni ‘70 del ‘900 è stato acquistato dal Comune per scopi sociali.

Nei primi anni 2000 lo spazio viene aperto al pubblico: dalla sua apertura ad oggi, però, non sono mai state realizzate azioni di recupero e restituzione strutturata della memoria storica dello spazio, benché gli elementi a disposizione siano numerosi. L’obiettivo principale del progetto è, quindi, il recupero della memoria e del ricordo di fatti, fenomeni, esperienze e testimonianze di valenza storica e identitaria connesse all’ex stabilimento enologico: dalla monarchia (e dalla sua caduta) alla sua affermazione come centro sociale e culturale.

Il cuore del progetto è la realizzazione di un percorso di ricerca realmente partecipativo, in linea con la vocazione di ExFadda, grazie al coinvolgimento attivo delle scuole del territorio, della cittadinanza, del Comune di San Vito dei Normanni, delle organizzazioni locali, degli artisti pugliesi e degli storici locali. I risultati di questo lavoro di ricerca saranno rielaborati, anche attraverso strumenti artistici, e restituiti alla comunità al termine del percorso progettuale. Questo primo incontro sarà quindi l’occasione per conoscerci e riunire la comunità attorno alla storia dell’ExFadda. L’evento sarà visibile anche in streaming sui canali Facebook e Instagram di Tex - Il teatro dell’ExFadda. Info: 3208038588; ritamariateresamascia@teatromenzati.com.