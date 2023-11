"Presentazione della ricerca Il Terzo Settore nel Mezzogiorno”: webinar gratuito

BRINDISI - Il Csv Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento” promuove per mercoledì 22 novembre (ore 17-19) un webinar gratuito dal titolo “Presentazione della ricerca Il Terzo Settore nel Mezzogiorno”di Guido Memo, impegnato da molti anni nella promozione e nello studio del volontariato, della cittadinanza attiva, del Terzo Settore e dell’economia solidale in Italia, in particolare, in questi ultimi anni, nel Mezzogiorno. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”.

Il libro

Il Terzo settore, che la legge individua nelle Istituzioni non profit che perseguono gli interessi generali, può essere protagonista di un nuovo meridionalismo? Dopo la riforma agraria del 1950 la questione meridionale è stata affrontata con due diverse, ma connesse, politiche: un intervento economico-tecnocratico calato dall’alto basato sull’industria di base (cattedrali nel deserto senza uno sviluppo diffuso, rivelatesi poi inquinanti) e una politica sociale povera e assistenzialista. La riforma agraria fu indubbiamente positiva, anche se discutibile nella sua attuazione, mentre quegli interventi successivi raramente favorirono uno sviluppo autonomo e sostenibile, lasciando anche spazio a clientele, a vecchie e nuove mafie, contro le quali tante realtà di Ts, come nel caso di Libera, si sono in questi anni impegnate.

Può esistere un diverso meridionalismo, autonomo, non subalterno, basato sui diritti previsti dalla Costituzione? Il forte sviluppo del Terzo Ssettore al Sud negli ultimi decenni traccia una strada nuova, fondata sulla cittadinanza attiva e l’economia solidale? I dati sul Terzo settore e le Istituzioni Non Profit sono qui esposti direttamente dall’équipe che in Istat cura le rilevazioni e studia questo mondo. I commenti ai dati sono di studiosi che, tra i primi e più autorevolmente in Italia, hanno svolto ricerche su volontariato, Ts, cittadinanza attiva e impresa sociale. Nota introduttiva di Gian Carlo Blangiardo. Relatore sarà Guido Memo, curatore del libro, mentre

È possibile iscriversi al webinar, cliccando al seguente link https://docs.google.com/forms/d/1KqMs2x9_7k5VxdyG09JOPliYbPGgBdO7p7lrzftySVU/viewform?edit_requested=true. O chiamando la segreteria ai numeri 0832.404242 (Lecce) o 0831.515800 (Brindisi). Per ulteriori infowww.csvbrindisilecce.it.