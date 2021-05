Prestigiosi riconoscimenti per gli oli dell'azienda agricola “Masseria Guidone”

TORRE SANTA SUSANNA - L’azienda agricola “Masseria Guidone” di Luigi Guadalupi si è aggiudicato il primo premio “L’Oro della Puglia 2021", tipologia blend, nella categoria fruttato leggero, del 13esimo concorso regionale degli oli extravergini di oliva ed alla stessa azienda agricola è stato riconosciuto anche il primo premio “L’Oro del Salto 2021”. L’azienda agricola “Guidone” si è anche aggiudicato il terzo premio con “L’Oro d’Italia 2021”, un blend di “Leccino e Frantoio”, categoria di fruttato leggero della serie “Oli Biologici e Premi Speciali”. Il concorso nazionale è stato organizzato dall'associazione nazionale Olea con sede in Pesaro, presso l’istituto di istruzione superiore “A. Cecchi” di cui fa parte il comitato di assaggio professionale a cui è stata affidata la selezione degli oli biologici. Il comitato è composto da assaggiatori di grande professionalità e comprovata esperienza nazionale ed internazionale, nel campo dell’analisi sensoriale dell’olio di oliva, spesso componenti delle giurie dei più prestigiosi concorsi, rassegne e premi nazionali ed internazionali.

L’azienda agricola “Masseria Guidone”, che appartiene alla famiglia Guadalupi da oltre un secolo, ha un lungo palmares di premi conseguiti nell’arco degli ultimi 20 anni, a livello nazionale ed internazionale, nel settore degli oli extravergini di oliva, in cui risaltano il premio Biol-Concorso Internazionale L’Acquaro-Silver Medal, Aipo d’Argento-concorso internazionale, ed il prestigio riconoscimento nel concorso internazionale Avpa Paris 2018, Santa Susanna –Gourmet, competizione che vede la partecipazione delle più importanti etichette d’Europa ed in cui i migliori produttori di Spagna, Italia, Portogallo e Grecia si contendono con la qualità dei loro prodotti le prime posizioni nelle diverse classifiche. Gli oli della azienda agricola “Guidone” hanno anche avuto eccellenti testimonianze nella Guida Oli d’Italia 2018 del “Gambero Rosso” in cui si legge: “La “Masseria Guidone” di Luigi Guadalupi, è una azienda agricola che si sviluppa per circa 80 ettari fra Mesagne e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, con circa 20 mila piante di diversa varietà, tutte coltivate con sistema biologico. Una volta raccolte, le olive vengono poi molite in frantoi della zona. In sede, invece, è possibile comprare l’extravergine prodotto, unitamente a olive da tavola della varietà leccino”.