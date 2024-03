“Nel meraviglioso mondo femminile”: al via contest fotografico che racconta la donna

SAN PIETRO VERNOTICO - Dare voce alla bellezza, alla forza, alla dignità e al rispetto della donna, per contrastare la violenza di genere. È con questi obiettivi che nasce il contest fotografico “Nel meraviglioso mondo femminile” promosso e organizzato dalla cooperativa sociale Il Sogno, Arci comitato territoriale Brindisi e con il “Progetto Sai San Pietro accoglie”.

Il contest è aperto a chiunque volesse partecipare, sia fotografi professionisti che donne di qualunque età. Le fotografie dovranno ritrarre spaccati di vita che rappresentino la femminilità e la potenza della donna, potranno essere scattate anche con lo smartphone e dovranno mettere in risalto la figura femminile nelle varie sfide quotidiane: la famiglia, il lavoro, i figli, la spesa, gli hobby, il volontariato, la cucina e qualsiasi altro ambito.

Le foto, una per ciascun concorrente, dovranno essere inviate a partire dal giorno 8 marzo 2024 fino al giorno 23 marzo 2024, con breve descrizione, all’indirizzo: ilsognocoop@libero.it – arcibrindisi@gmail.com. Nell’oggetto della mail scrivere: Contest fotografico “Nel meraviglioso mondo femminile”. Il corpo della mail dovrà riportare la dicitura: “Accetto il regolamento in tutte le sue parti e acconsento alla pubblicazione della mia foto”. Inserire nome, cognome, indirizzo, mail e numero di cellulare.

La giuria nominata deciderà le foto vincitrici che saranno riportate in un unico manifesto da discutere in un incontro pubblico previsto per il mese di aprile 2024. Le foto che parteciperanno al contest saranno rappresentate in una raccolta che verrà distribuita in occasione dell’evento finale.

"Ci auguriamo che sia per tutti un’occasione di riflessione sul ruolo della donna nella complessa società in cui viviamo utilizzando a tal fine il linguaggio fotografico per coglierne elementi e sfumature". Si legge nel comunicato che annuncia l'evento.

