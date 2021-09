Il graffito simbolo di libertà e speranza accoglie i piccoli studenti dell'Ic Bozzano

BRINDISI - Inizio del nuovo anno scolastico con palloncini rossi a forma di cuore nell'Istituto comprensivo Bozzano di Brindisi che da quest'anno sarà guidato dalla nuova dirigente scolastica Maria Luisa Pastorelli che subentra al preside Girolamo D'Errico, figura storica del mondo scolastico brindisino. Per l'occasione i docenti hanno voluto accogliere i bambini con la riproduzione del famosissimo graffito del pittore anonimo Bansky "bambina con palloncino ". Un'opera creata dall'artista (e andata distrutta per mano dello stesso Bansky) che simboleggia la libertà e la speranza, tutto quello che il mondo della scuola si augura dopo un periodo storico drammatico caratterizzato dalla pandemia e dalle restrizioni. Un palloncino rosso a forma di cuore per far volare in cielo tutti i sogni tenuti rinchiusi, portarli in alto, verso un orizzonte più sereno.