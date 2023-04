Primo Maggio: Cisl Taranto-Brindisi partecipa alla manifestazione unitaria di Potenza

BRINDISI - Si avvicina il Primo maggio, la data in cui si celebrano tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. La Cisl Taranto-Brindisi ha annunciato che vivrà l'evento 2023 al fianco di Cgil e Uil nella manifestazione nazionale unitaria che si terrà a Potenza, con lo slogan “Fondata sul lavoro. 75 anni di Costituzione” per ricordare, appunto, il grande valore della nostra Carta costituzionale.

"Quest'ultima, in fase di redazione ha visto convergere, su principi e valori comuni, uomini e donne di culture e tradizioni politiche diverse: comunisti, socialisti, repubblicani, liberali, monarchici, cattolici - fa sapere in un comunicato il segretario generale territoriale, Gianfranco Solazzo - Al lavoro, innanzitutto, viene riconosciuto un valore incommensurabile, considerato che in più parti della nostra Costituzione risulta evidente quanto la dignità della persona e del lavoro si confermino principi indivisibili e punti di forza della coesione sociale e dello sviluppo del Paese".

"Il lavoro buono, certo - prosegue Solazzo - non solo in quanto viene sancito che '... ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società' (art 4) ma anche perché 'il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa…' (art 36)".

"Dunque, è con il lavoro che si riconosce dignità alla persona, affinché partecipi quale soggetto attivo e protagonista 'allo sviluppo economico, sociale, culturale del Paese, con una partecipazione che non può che iniziare proprio dal proprio ambito lavorativo'. Da qui l’impegno cogentem per istituzioni e parti sociali, di promuovere opportunità di occupazione aggiuntiva e contrattualizzata, per donne e giovani che non solo al Sud rischiano di rimanere intrappolati nello sfruttamento, nel precariato e nel lavoro nero e, ancor peggio, di scappare altrove, per soddisfare proprie legittime ambizioni personali e professionali".

"Al riguardo i padri costituenti hanno decretato, inoltre, che 'ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende (art 46)'.

"In questo 2023 sono maturi i tempi per onorare e rendere esigibili questi principi e questi valori, perciò come Cisl abbiamo presentato una Proposta di legge di iniziativa popolare, 'La partecipazione al lavoro', depositata lo scorso 20 aprile presso la Corte di Cassazione e per la quale avvieremo una raccolta di firme su scala nazionale" afferma il segretario generale Cisl Taranto-Brindisi.

"Valorizzare la contrattazione è l’epilogo di un percorso costante, avviatosi fin dalla nascita della Cisl, perché i lavoratori abbiano un ruolo da protagonisti, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, nel collaborare alla gestione delle aziende. In coerenza, dunque, con i principi costituzionali sulla base dei quali i padri costituenti, con comunanza di intenti, hanno scritto la prestigiosa Carta, onoreremo come Cisl territoriale questo I Maggio a Potenza - Conclude - Ogni altra iniziativa singola di Organizzazione intaccherebbe i doveri dell’unità e della solidarietà, connaturati alla festa dei lavoratori che è anche festa dell’intero Paese".