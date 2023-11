Primo premio letterario "Una Piazza di Libri" dedicato alla poesia e ai racconti brevi

VILLA CASTELLI - Villa Castelli On line Aps, in collaborazione con la Libreria francavillese e l'Associazione di promozione Sociale Estia, è lieta di annunciare il primo premio letterario "Una Piazza di Libri" – Città di Villa Castelli, dedicato alla poesia e ai racconti brevi. L'organizzazione invita scrittori e poeti di ogni livello e chiunque voglia condividere questo momento, a partecipare alla serata di premiazione del concorso letterario unico nel suo genere. Le candidature possono essere sottoposte online sul sito web https://villacastellionline.com/ nei giorni precedenti alla data di scadenza prevista per il 30 novembre.

L'evento di premiazione si terrà il 23 dicembre 2023 alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di Villa Castelli. Saranno premiati i primi tre posti della sezione poesie e racconti brevi, ulteriormente suddivisi in categoria giovani e adulti.

Il 1° premio letterario "Una Piazza di Libri" – Città di Villa Castelli mira a promuovere la creatività e l'espressione artistica attraverso la scrittura. L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Villa Castelli che hanno riconosciuto l'importanza di iniziative culturali di questo tipo nell'arricchimento della comunità.

Durante la serata di premiazione, saranno presenti le opere dell’artista Enza Schiavoni e le letture dei componimenti premiati saranno curate dalla talentuosa Alessia Scatigna. Inoltre, ci saranno intermezzi musicali eseguiti dal maestro Gabriele Cavallo pianista e compositore e da Valerio Pignatelli, per creare un'atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Il 1° Premio Letterario “Una Piazza di Libri” – Città di Villa Castelli è un'iniziativa che pone al centro la passione per la scrittura e l’amore per la lettura nella società contemporanea. Villa Castelli si conferma un punto di riferimento culturale nell'ambito letterario, grazie a eventi di questa portata che coinvolgono e stimolano la comunità locale.

Per ulteriori informazioni su "Una Piazza di Libri" e sul Premio Letterario, si prega di visitare il sito web Villa Castelli on-line Aps https://villacastellionline.com/ o contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail villacastellionline@gmail.com