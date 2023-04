Provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale: riduzioni e agevolazioni per i contribuenti

FRANCAVILLA FONTANA - Nel corso del Consiglio Comunale del 18 aprile sono stati adottati due provvedimenti che modificano il Regolamento della Tari (tassa sui rifiuti) e il Regolamento delle Entrate tributarie. Entrambe le delibere, oltre ad adeguare gli strumenti comunali alla normativa vigente, introducono alcune novità che faciliteranno il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza.

Sul fronte Tari le principali novità per le utenze domestiche riguardano la semplificazione delle pratiche di comunicazione di riduzione del nucleo familiare per motivi di lavoro o studio all’estero e in caso di subentro per decesso del titolare dell’utenza. Resta invariato, con un ulteriore chiarimento relativo alla presentazione della documentazione economica, il sistema di agevolazioni tra il 15 per cento e il 10 per cento per persone con un Isee fino a 11.500 euro. Per le utenze non domestiche spicca l’introduzione di una riduzione tariffaria calcolata proporzionalmente in base alla quantità di rifiuti correttamente riciclati.

Sul versante del Regolamento delle Entrate Tributarie la principale novità consiste nell’introduzione di una rateazione a 12 mensilità, non più 11, in casi di accertamento di importi compresi tra 501 euro e 3000 euro.

Il Consiglio Comunale, inoltre, ha preso atto della chiusura dei lavori della Commissione d’indagine sulle Isole Ecologiche. La Presidente della Commissione ha presentato la relazione finale stilata al termine del lavoro di approfondimento sul procedimento amministrativo seguito dagli Uffici per l’acquisto delle apparecchiature mai entrate in funzione e rimosse nel 2020. All’esito dell’inchiesta è emersa l’opportunità di un ulteriore approfondimento da parte dei competenti organi giurisdizionali.

Nel corso della seduta consiliare è stato presentato, infine, il Documento Unico di Programmazione che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale nell’ambito del Bilancio di Previsione 2023-25.