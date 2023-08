Pulizia spiagge, deblattizzazione e sbiancamento basole: Ecotecnica al lavoro

Gli operatori della ditta Ecotecnica, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti e di nettezza urbana per conto del Comune di Brindisi, hanno lavorato tutta la notte “per predisporre gli arenili della litoranea nord – fa sapere l’azienda certamente presi d'assalto in questa giornata di vigilia ferragostana”.

Inoltre è stata pulita l'area mercatale del rione Sant’Elia dopo l’apertura straordinaria nella giornata di domenica pomeriggio, che si è protratta sino a tarda serata.

E poi si è attuato un “programma supplementare di deblattizzazione, resosi necessario per contrastare la presenza di blatte in questo periodo di calura e scarsa piovosità”. E infine è stato attuato “il programma voluto fortemente dal Comune di lavaggio e sbiancamento del basolato”.

“Decine di uomini e mezzi - si legge in un comunicato di Ecotecnica - hanno invaso ed illuminato coi lampeggianti le vie interessate dagli interventi. I lavaggi - la pulizia degli arenili e la deblattizzazione proseguiranno nelle notti successive a quella odierna, stanotte l'attività svolta presso il mercato di S. Elia verrà sostituita da quella della raccolta ‘rifiuto indifferenziato’ sull'intera area urbana”.

"Fermo impianti ricezione, probabile disagio"

Ecotecnica inoltre informa l'amministrazione comunale e l'utenza tutta "che, a seguito del fermo per i periodi feriali di agosto da parte degli impianti di ricezione dei rifiuti vario genere, il Centro Comunale di Raccolta (sito alla Contrada Pinti) sara' operativo per la sola attività di consegna dei sacchetti per la Raccolta Differenziata, giacché impossibilitato a ricevere rifiuti vari. Ecotecnica si scusa per il probabile disagio che si registrerà sino al 24 agosto, seppur per cause indipendenti dalla propria volontà".