Problematiche educative, a Brindisi il percorso "Genitori non si nasce"

BRINDISI - Inizia lunedì 13 maggio 2024 alle 17:30 presso la parrocchia San Giustino de Jacobis al quartiere Bozzano in Brindisi il percorso laboratorio scuola - genitori "Genitori non si nasce...". L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi e che si avvarrà della competenza della pedagogista clinica Elvira D'Alò, parte dall'esigenza, espressa nei vari laboratori che in questi anni sono stati realizzati nelle varie scuole di Brindisi e provincia, di venire incontro alle principali problematiche educative a cui i genitori sono chiamati nella società odierna.

L'individuo post - moderno porta con sé tutto il disagio che gli procura la complessità, caratterizzata sempre più da prestazione e competizione. Il genitore oggi si trova di fronte ad un modello sociale sempre più incerto e condizionato da elementi come le nuove tecnologie e i social network che, apparentemente estranei alla sfera educativa, ne entrano a far parte tenendo conto del tempo trascorso da bambini ragazzi e adolescenti nell'utilizzo di questi strumenti.

Il laboratorio scuola - genitori, avvalendosi delle teorie pedagogico-scientifiche e di esperienze concrete sul campo, si propone come luogo e occasione del fare e creare le condizioni per costruire un dialogo comune aperto e circolare, propedeutico per chi è impegnato nel compito di genitore. Insieme, nel laboratorio, si ricerca il giusto significato dell'agire quotidiano, si ri-pensa alla propria esperienza con atteggiamento propositivo nuovo, si affrontano le difficoltà ed incertezze.

Più che dare risposte nella scuola - genitori c'è la prassi di porsi domande, forme di aiuto contestualizzate per affrontare e risolvere un problema. Il confronto tra genitori e la conoscenza delle fasi dello sviluppo del bambino, le criticità preadolescenziali e adolescenziali e le competenze genitoriali sono contenuti portanti della scuola laboratorio. Questi sono alcuni tra i temi che saranno trattati nel corso degli incontri: dalla famiglia alle famiglie; le fasi della crescita; bisogni dei genitori, bisogni dei figli; gli stili genitoriali; genitori-figli: un incontro possibile; la salute emozionale dei figli; i temi legati all'affettività e sessualità; genitori e figli nelle tecnologie innovative e dilaganti.

I genitori potranno essere in numero massimo di 40 per ogni modulo. Per partecipare al aboratorio scuola - genitori è necessario iscriversi. Per informazioni: e-mail daloelvira@gmail.com; cellulare: 3287355312. Durante gli incontri con i genitori, i rispettivi figli vivono esperienze di laboratorio di didattica emozionale.