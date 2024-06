Il Cara di Restinco senza ospiti, Fp Cgil: "Situazione difficile per i lavoratori"

Di seguito una nota di Chiara Cleopazzo, segretaria provinciale della Fp Cgil Brindisi, sulla situazione presso il Cara di Restinco

Dal 7 giugno 2024 e con il turno notturno, il Centro Ministeriale Cara di Restinco, di Brindisi è ad oggi ancora a campo zero, non comprendendo le motivazioni. Ovvero, nessun ospite presente nel centro e i lavoratori sono in ferie forzate per non essere penalizzati retributivamente. Ma, nessun cambiamento si palesa per i prossimi giorni e le ferie dei dipendenti stanno per essere ultimate.

In particolare i dipendenti impiegati nel centro hanno una esperienza ultradecennale e sono operatori: addetti all’ accoglienza, mediatori ed educatori, psicologi ed altre figure professionali altamente qualificate.

Una situazione difficile da gestire ancora una volta per queste lavoratrici e lavoratori, in un periodo di flussi e sbarchi solitamente elevati, in pieno periodo estivo. Una preoccupazione importante per dipendenti che tanto hanno investito in termini di professionalità per garantire l’accoglienza a Brindisi.

Chiediamo alla Prefettura, sempre presente a supporto di tali lavoratrici e lavoratori e alla parte datoriale di riferimento di aprire un focus straordinario su tale struttura per garantire livelli retributivi certi ed immediati.

