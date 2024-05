I problemi del "troppo turismo": stranieri scambiano condominio per isola ecologica

OSTUNI - La Città Bianca marcia da tempo a gonfie vele verso i disagi dell’overtourism, con segnali evidenti che giungono dal traffico nei weekend - e di ogni giorno in estate - e dall’aumento dei prezzi, soprattutto nell’immobiliare. Ma ritrovarsi di buon mattino nel proprio condominio turisti olandesi intenti a scaricare nei cassonetti privati i rifiuti accumulati durante la loro permanenza in una villa della zona, aggiunge da un lato una nota tutt’altro che comica alla situazione, e dall’altro apre il problema dell’ubicazione delle isole ecologiche e della gestione dei rifiuti stessi delle centinaia di abitazioni destinate ai graditi ospiti di altri paesi europei o extraeuropei.

Perché quei turisti olandesi sono approdati con i loro sacchetti della differenziata, e non, all’interno del perimetro condominiale degli alloggi riservati alle forze dell’ordine, in via Caduti di Nassiriya? Perché l’agenzia o la proprietà che gestisce la struttura che li ospitava ha fornito loro i map point delle isole ecologiche del Comune di Ostuni, e una di queste ricade ormai da sette-otto anni nell’area parcheggio di fronte al condominio delle forze dell’ordine, aperta solo nelle mattine di martedì, mercoledì e venerdì.

Essendo giovedì, quindi in assenza dell’isola ecologica mobile, i turisti sono andati in confusione e trovando il cancello del transito auto aperto (è automatico, ma evidentemente pochi secondi prime era stato utilizzato da un residente) sono entrati con la loro auto a noleggio e si sono serviti di una delle batterie di bidoni condominiali. Sono stati fortuitamente intercettati, interpellati, istruiti su date e orari dell’isola ecologica di via Caduti di Nassiriya, e cortesemente - malgrado le loro proteste e insistenze map point alla mano - invitati a riprendersi i loro sacchetti da depositare in altro sito funzionante. E non si tratta del primo episodio del genere.

Cosa accadrà in estate, si chiedono i residenti del condominio, che da tempo hanno segnalato al Comune l’esigenza di trasferire altrove l’isola ecologica mobile di via Caduti di Nassiriya? Uno dei problemi principali è legato ai regolamenti di locazione delle residenze turistiche a Ostuni: alcune agenzie e proprietà - non tutte - impongono agli ospiti italiani e stranieri di provvedere direttamente allo sgombero dei rifiuti prima del check out, fornendo loro i recapiti delle isole ecologiche. Un onere, dunque, che parte di proprietari ed agenzie non si assumono. Il Comune ha mai valutato questo aspetto?

Altra questione, viene segnalato, il disagio causato agli abitanti dalla presenza pluriennale dell’isola ecologica di via Caduti di Nassiriya, soprattutto in estate, dagli odori, dal rumore e dal traffico di veicoli nell’area parcheggio, dove sono evidenti anche le tracce di percolato sulla sede stradale. Logica vorrebbe che ci fosse una turnazione dei siti, e che ci fosse una adeguata opera di lavaggio - e non solo di spazzamento - della stessa sede stradale, cosa che non avviene a memoria d’uomo.

Paradossalmente, quel parcheggio segnalato sulle chat dei camperisti come area di sosta sicura per una notte o mezza giornata, diventa anche un pessimo biglietto da visita. Oltre che fonte di disagio - causa isola ecologica - per coloro che a Ostuni devono viverci.