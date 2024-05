Prodotti con etichette contraffatte al mercato, Adiconsum: "Una minaccia per i consumatori"

BRINDISI - Il sequestro effettuato ad opera del Nas, nucleo anti sofisticazioni dei Carabinieri, di prodotti alimentari contraffatti, presso il mercato del capoluogo brindisino, riaccende il dibattito sull'esigenza di garantire maggiori controlli nell'area mercatale, conosciuta come tra le più estese del Paese, e la necessità di tutelare i consumatori rispetto al tema della sicurezza alimentare e dei rischi legati alla contraffazione. E' quanto sostenuto da Adiconsum Taranto-Brindisi, associazione a difesa dei consumatori Aps

Ciò al fine di scongiurare quanto da tempo si va sempre più palesando vale a dire: la presenza di condotte illecite in danno dei cittadini e consumatori. "Parliamo della commercializzazione di prodotti contraffatti in vari settori merceologici e la vendita di prodotti alimentari senza adeguate misure di conservazione ed in precarie condizioni igienico sanitarie - si legge in una nota dell'associazione -. Riteniamo non più differibile la realizzazione di un’area attrezzata allo scopo così come, sul fronte del contrasto alle condotte illecite, una serie di provvedimenti, a carico dell’amministrazione comunale, partendo dalla sospensione della concessione dello stallo per coloro i quali trasgrediscono norme e leggi".

"Nel ringraziare i Nas - prosegue Adiconsum - ed i dipartimenti della Asl per il prezioso lavoro svolto, a tutela della salute dei consumatori, riteniamo che le rappresentanze istituzionali del territorio debbano con forza rivendicare una presenza stanziale costante degli organi di controllo, importantantissimi come i Nas, per non dover rinunciare alla salvaguardia della salute dei nostri concittadini".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.