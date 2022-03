Riforestazione, parcheggi e falesia: progetti da 18 milioni per il litorale di San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Messa in sicurezza del tratto costiero e della falesia. Riforestazione. Realizzazione di un parcheggio permeabile. Questi i temi centrali delle quattro proposte progettuali, per un importo complessivo pari a circa 18 milioni di euro, presentati dal Comune di San Pietro Vernotico nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo (Cis). Le schede sono state inviate ieri (giovedì 10 marzo) all’Agenzia per la coesione territoriale, al culmine “di un lavoro intenso – afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianluca Epifani - effettuato in questi mesi, per il quale si spera di poter concretamente dare una svolta definitiva al problema dell'erosione costiera con la conseguente fruibilità a pieno dell'intero territorio costiero di competenza del nostro Comune. Con la candidatura ufficiale delle proposte si conclude pertanto la prima fase prevista dal tavolo Cis Brindisi Lecce istituito dal Ministro per il Sud Mara Carfagna. Dal prossimo 10 maggio si avvieranno i confronti con le amministrazioni territoriali interessate, all'esito delle valutazioni”. Entro la fine del mese di maggio vi saranno la condivisione della bozza di contratto e la proposta di finanziamento al Cipess.

I progetti

Interventi di riforestazione per la mitigazione delle isole di calore urbane e la cattura di Co2, e per l'adattamento dei territori alle variazioni climatiche. Importo totale pari a 3,5 milioni

Opere di messa in sicurezza e riqualificazione del tratto costiero da Campo di Mare (limite ultima scogliera) alla foce del canale Cimalo. Importo totale pari a 3,7 milioni

Parcheggio permeabile e forestato in località marina di Campo di mare. Importo totale pari a 2,4 milioni

“Lavori di messa in sicurezza della falesia in crollo mediante riprofilatura, sistemazione delle aree di foce ed argini dei canali “della Foggia” e “Siedi” mediante ingegneria naturalistica; sommersione delle scogliere di “Campo di Mare” e loro completamento nord fino al pennello di lido Cerano”. Importo totale pari a 8,3 milioni