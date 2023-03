Integrazione scolastica: nel Brindisino riparte il progetto "Affido culturale"

La Provincia di Brindisi sostiene e promuove percorsi di accoglienza e solidarietà per coltivare tra i giovani una vera ed autentica inclusione sociale, culturale e scolastica. Per questo motivo la Provincia, d’intesa ed in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Socioculturale, nell’ambito del Servizi di Integrazione Scolastica Disabili, ripropone per il secondo anno il progetto “Affido culturale”, per ragazzi speciali dai 14 ai 20 anni, residenti in uno dei 20 Comuni del territorio provinciale.

Cos’è l’Affido culturale

L’ “Affido culturale” è un’esperienza significativa di gratuità, socializzazione, amicizia ed arricchimento.

La partecipazione al progetto è gratuita e consiste nella possibilità di andare insieme o in piccoli gruppi al cinema, a teatro, al museo, oppure in biblioteca o altri luoghi di cultura e divertimento amati dai ragazzi.

Sono previsti circa 5 ingressi gratuiti, per ognuno di loro, nell’anno 2023, oltre alla partecipazione a corsi e laboratori, visita ai musei, parchi.

L’accompagnatore/accompagnatrice sarà abbinato/a ad un/a ragazzo/a speciale, a seguito di un breve percorso di formazione a cura della Società Socioculturale Cooperativa Sociale – Socioculturale.

Quando

Il progetto si terrà nei mesi di marzo (a partire dall’ultima decade), aprile e maggio. Sarà data priorità agli utenti già in carico ai servizi provinciali d’inclusione scolastica.

Contatti

I genitori dei ragazzi speciali possono dimostrare interesse per il progetto, contattando il segretariato sociale e l’ufficio amministrativo della Provincia ai seguenti indirizzi ed orari:

rag. Leo Fiora: 0831.565450, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00; fiora.leo@provincia.brindisi.it

dott.ssa Elena Galiano: 0831.565464, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,30 alle 15,30; brindisi@socioculturale.it

I ragazzi che volessero candidarsi al ruolo di accompagnatore trovano gli appositi moduli online su: www.provincia.brindisi.it Locandina Progetto affido culturale.

Conferenza dei servizi

La novità in questa 2^ edizione è l’opportunità per i ragazzi normodotati, che vogliono sperimentare il ruolo di accompagnatori, di avere il riconoscimento delle proprie Scuole e l’inserimento in PCTO o in progetti di alternanza scuola lavoro.

A tal fine è indispensabile la collaborazione delle scuole: per questo motivo è stata indetta una Conferenza dei Servizi con gli Istituti Scolastici del territorio per l’8 marzo 2023 alle ore 16,00 nel salone di rappresentanza dell’ente.