Progetto "Alberi per il Futuro": dalla Regione fino a 10mila euro per i comuni pugliesi

C'è tempo fino al 9 settembre prossimo per partecipare all'avviso pubblico della Regione Puglia "Alberi per il Futuro" rivolto a tutti i comuni pugliesi che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano. Il progeto è finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, contrastare le ondate di calore, l’inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo, il degrado e l’artificializzazione del suolo, nonché beneficiare del valore estetico connesso alla coabitazione con elementi del patrimonio naturale.

Previsto un contributo finanziario di massimo 10mila euro per progettazione, direzione lavori ed esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi, mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, certificate ai sensi del D. Lgs. 386/2003 e nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente.

Il contributo finanziario è riconosciuto in via prioritaria ai Comuni che: sono dotati di un Piano di gestione del verde urbano, già approvato alla data di pubblicazione del presente avviso nel Burp; effettuano gli interventi su aree con verde pubblico accessibile ai disabili; presentano una densità arborea, sul territorio di propria competenza, inferiore a 10 alberi/100 abitanti

Qui il bando