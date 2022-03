Progetto Appia 2030, due appuntamenti a Brindisi e a Francavilla Fontana

BRINDISI - Continuano gli appuntamenti con il progetto Appia 2030, una via tra passato e futuro. Il progetto Appia 2030 è un progetto pilota, che sperimenta un modello di pianificazione innovativo. La sfida è nella co-progettazione tra le varie istituzioni che hanno competenza sul tratto dell'Appia regina viarum da Francavilla a Brindisi. Un altro aspetto importante di questo progetto è l'ascolto della cittadinanza attiva. Fondamentale quindi la capacità di interazione tra le amministrazioni, gli operatori e la cittadinanza attiva sui territori. Si svolgeranno due appuntamenti, che coinvolgeranno i comuni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi, totalmente gratuiti, che mirano a lavorare su una strategia di valorizzazione di un itinerario turistico culturale collegato alla Via Appia.

Capofila del progetto è il comune di Brindisi, insieme ai comuni di Mesagne, Oria, Latiano e Francavilla Fontana. Il momento di interazione e confronto tra tutti questi attori è quello dei Focus Group, in cui verranno recepite indicazioni e idee che confluiranno nel piano strategico dell'Appia Regina Viarum e nei progetti chiave, considerati prioritari per la sua attuazione come cammino pedonale e ciclabile, ma anche come punto di attrazione per un turismo di prossimità.

I Focus Groups seguiranno il seguente programma: assemblea plenaria con saluti istituzionali, presentazione del progetto, casi di studio e testimonianze sull’Appia; sessioni di lavoro per gruppi; ogni gruppo potrà accogliere max 15 partecipanti. Restituzione in plenaria e saluti finali.

Il primo incontro si terrà a Francavilla Fontana, il 1 aprile, alle 16, presso Palazzo Imperiali. Il secondo si terrà a Brindisi il 4 aprile, sempre alle 16, presso l'ex Convento Scuole Pie.





I tavoli di lavoro saranno così suddivisi: tavolo 1: mobilità, accessibilità e percorsi; tavolo 2: paesaggio, agricoltura ed ambiente; tavolo 3: beni ambientali e culturali – fruizione e valorizzazione turistica; tavolo 4: cultura, eventi, creatività e comunicazione. Per partecipare ai tavoli tematici sarà necessaria la registrazione al seguente link: https://forms.gle/bT6bSvWshhhRW6BJA

Gli eventi sono promossi e organizzati dalla cooperativa Thalassia, al fianco di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) per la realizzazione di una serie di azioni all'interno del progetto Appia2030, rientrante nella più ampia progettazione MediAree – Next Generation City a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica e promosso dall’Anci.

La diretta streaming per i momenti in plenaria sarà disponibile online sulla pagina facebook Thalassia Coop. Evento gratuito, è richiesto green pass ed utilizzo della mascherina. I posti in sala saranno limitati, nel rispetto delle norme anti Covid-19.