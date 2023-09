Migranti alla ricerca di case in affitto: garanzia di un anno per i proprietari

BRINDISI - Il Comune di Brindisi è impegnato a promuovere l'inclusione sociale e l'autonomia abitativa dei cittadini stranieri che risiedono nel nostro territorio. A questo scopo, l'amministrazione comunale sta attivamente cercando appartamenti in affitto, disponibili da subito e possibilmente arredati, situati a Brindisi e nei comuni limitrofi per "Piu Su.Pr.Eme", progetto europeo che punta a strutturare un programma di integrazione, rivolta a migranti in stato di necessità, con l’obiettivo generale di contrastare situazioni a rischio sfruttamento attraverso l’integrazione sociale, abitativa e lavorativa.

“L’accesso a una casa propria - si legge in una nota di Piu Su.Pr.Eme - produce effetti che vanno oltre la mera sicurezza materiale e costituisce il terreno fertile in cui possono radicarsi nuove relazioni, crescere opportunità economiche e fiorire l'autostima. Rappresenta quindi il punto di partenza per una vita autonoma, in cui i migranti possono contribuire attivamente al tessuto sociale e all'economia locale”.

Per raggiungere questo obiettivo, il Comune di Brindisi dispone di fondi per uno start-up abitativo, una garanzia per il locatario che copre i costi del canone di locazione per 12 mesi.

Per chi volesse saperne di più, inoltre, domani 20 settembre alle ore 11 c/o Palazzo Granafei Nervegna – via Duomo, 20 - Brindisi l’equipe di progetto terrà un incontro informativo rivolto agli Ordini professionali, ma aperto a tutta la cittadinanza attiva interessata a conoscere i dettagli del progetto.

Se sei il proprietario di un appartamento in affitto e per ulteriori dettagli puoi contattarci tramite email all’indirizzo piusupremebrindisi@comune.brindisi.it e/o telefonicamente al numero 328.6674329 . Chiunque sia interessato a seguire le azioni di progetto può farlo tramite i canali social: facebook.com/piusupremebrindisi; instagram.com/piusupremebrindisi.