"Fanuzzi": l'omologazione costerà 2,2 milioni di euro. Ecco i 27 interventi da realizzare

BRINDISI – Costeranno 2,2 milioni di euro i lavori di restyling dello stadio Fanuzzi. La giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna si è impegnata a sostenere questo sforzo economico per consentire al Brindisi Fc di giocare nel proprio “fortino” le partite casalinghe del campionato di Serie C. Lo ha fatto tramite una delibera approvata nella giornata odierna, che dà il via lipero al progetto definitivo. Sono ben 27 gli interventi in programma, sulla base delle indicazioni impartite dalla commissione Impianti sportivi della Lega Pro a seguito di un sopralluogo effettuato lo scorso 27 maggio.

Come avverrà il finanziamento

La somma complessiva sarà stanziata su appositi capitoli nel redigendo bilancio di previsione 2023-2023, finanziati con devoluzione dei residui di mutui già contratti con la cassa depositi e prestiti. Va ricordato, fra l’altro, che nel piano di opere pubbliche 2022-2024 l’amministrazione retta da Riccardo Rossi aveva già previsto uno stanziamento pari a 500mila euro, da finanziare sempre con la devoluzione di mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti, per “interventi di conservazione dello stadio comunale”.

Gli interventi inderogabili

La mole di interventi è notevole, ma sono tre quelli inderogabili, ossia da portare a termine entro la fine di agosto, affinché i biancazzurri non debbano disputare allo Iacovone di Taranto, indicato come sede alternativa, i primi impegni casalinghi. Si tratta dei lavori di potenziamento dell’impianto di illuminazione (la potenza attuale di 400 lux deve essere aumentata almeno a 500 lux entro fine agosto, in vista di un ulteriore potenziamento fino a 800 lux entro il termine inderogabile di febbraio 2024) e di rifacimento sia dell’impianto di videosorveglianza che del terreno di gioco.

Riguardo all’impianto di illuminazione, “vi è l’impegno da parte della società la City Green Light S.r.l. con cui si è aderito alla Convenzione Consip denominata ‘Convenzione per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazione’, per l’esecuzione delle lavorazioni entro l’inizio del campionato di serie C”.

Per gli altri interventi si potrà ottenere una deroga fino a febbraio 2024.

Tutti gli interventi in programma

Di seguito la lista completa degli interventi, che saranno oggetto di valutazione con la commissione provinciale pubblici spettacoli

1) Ristrutturazione complessiva del terreno di gioco in erba naturale, completo di drenaggio superficiale e profondo e di un nuovo impianto di irrigazione a 24 irrigatori. La tipologia di prato da utilizzare sarà la Bermudagrass o il Paspalum vaginatum , tali essenze hanno entrambe (soprattutto il Paspalum) la caratteristica di crescere rigogliosamente anche in presenza di acque con notevole tasso di salinità, come nel caso del pozzo utilizzato per il campo Fanuzzi.

2) Implementazione delle casse acustiche e rifacimento delle linee di alimentazione esistenti con realizzazione di nuovo impianto per il settore ospiti l’impianto di diffusione sonora che sarà anche a disposizione delle Forze dell’Ordine.

3) Nuovo per l’alimentazione elettrica e cablaggio LAN dei pannelli pubblicitari da posizionare a bordo campo.

4) Ristrutturazione del conglomerato cementizio armato della copertura della Tribuna Centrale con pitturazione della stessa, l’intervento dovrà essere eseguito temporalmente con precedenza rispetto al posizionamento del nuovo manto erboso, in quanto l’accesso nel campo con mezzi pesanti (autoscala) danneggerebbe il manto erboso stesso.

5) Pitturazione completa e allestimento degli spogliatoi squadre, spogliatoi arbitri con realizzazione di un ulteriore spogliatoio per arbitri di sesso femminile, stanza delegati, infermeria per giocatori e arbitri con relative dotazioni minime previste dalla Lega, locale per il controllo antidoping attrezzato secondo i criteri infrastrutturali previsti dalla Lega Pro.

6) Adeguamento e soprattutto implementazione dei servizi igienici presenti nello stadio secondo i criteri infrastrutturali previsti dalla Lega Pro che prevedono la presenza, per ogni settore, di un numero minimo di servizi igienici, basati su una proporzione degli spettatori presenti uomini/donne di 80/20: un bagno ogni 250 uomini; un orinatoio ogni 125 uomini; un bagno ogni 125 donne.

7) Sostituzione completa delle ringhiere metalliche della curva Sud e della zona filtro della tribuna laterale.

8) Piccoli ripristini delle parti a vista della curva ospiti, tribuna laterale e tribuna centrale, successiva pitturazione delle strutture in calcestruzzo.

9) Numerazione di tutti i posti previsti secondo la capienza dello stadio, almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco, devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche: fissati al suolo; numerati; separati gli uni dagli altri; costituiti da materiale resistente ed ignifugo; confortevoli e di forma anatomica; muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile. Pertanto dovranno essere forniti e posti in opera circa 4.200 seggiolini in quanto quelli attualmente presenti nella tribuna centrale non rispettano i requisiti sopra elencati.

10) Creazione di piccola area di prefiltro e incolonnamento dei tifosi ospiti secondo le indicazioni della Questura di Brindisi protetta con recinzione metallica a maglie strette.

11) Recinzione di area parcheggio forze dell’ordine e giocatori-dirigenti società ospite. Creazione inoltre di separazione fisica con cancelli dell’area di separazione stradale tra ingresso tifosi locali tribuna centrale e ingresso tifosi ospiti. Recinzione con cancello area adiacente precampo destinata al parcheggio di Pulmann e auto tifosi ospiti, la cui capacità di parcamento sarà al massimo per la presenza di 700 tifosi ospiti. Saranno inoltre implementati i sistemi di sicurezza come richiesto dalla questura

12) Sostituzione completa di almeno cinque cancelli di ingresso allo stadio, con revisione e/o sostituzione di tutti i maniglioni di apertura delle uscite di sicurezza

13) Prove di carico di tutti i settori dello stadio e prove di spinta di tutti i parapetti dei settori dello stadio.

14) Implementazione impianto di videosorveglianza esistente sulle tribune e nelle aree di parcheggio come da disposizioni della questura di brindisi.

15) Realizzazione di pali per reti anti lancio a protezione degli spogliatoi e della tribuna laterale.

16) Ristrutturazione e sostituzione infissi postazioni per radiocronisti e telecronisti, piattaforme per telecamere in grado di ospitare almeno 2 telecamere con i rispettivi operatori, tribuna stampa con capienza di circa 30 postazioni con presa elettrica , collegamento internet e/o connessione wifi.

17) Arredo della tribuna stampa e delle postazioni per radiocronisti o telecronisti.

18) Implementazione e/o sostituzione delle panchine esistenti riservate ai tecnici e ai calciatori di riserva, della panchina per il quarto ufficiale di campo, oltre a due panchine aggiuntive da cinque postazioni cadauna esterne esterne all’area tecnica con posti riservati a tesserati e/o altro personale della società.

19) Fornitura di due nuove porte per garantire le dimensioni secondo le tolleranze previste in fase di omologazione.

20) Creazione di area riservata ai tifosi ospiti

21) Adibire un locale destinato ad ufficio a stanza per i delegati della Lega Pro e della Procura Federale dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi Fi;

22) Abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso al fabbricato spogliatoi;

23) Fornitura e posa in opera di arredi per gli spogliatoi squadre e arbitri, stanza delegati, locale per il controllo antidoping e infermieria;

24) Realizzare nuove postazioni per spettatori disabili;

25) Demolizione e ricostruzione di circa 80 ml di recinzione vincolata dalla Soprintendenza.

26) Ristrutturazione del portale di ingresso alla Curva Sud vincolato dalla Soprintendenza.

27) Sostituzione e potenziamento dell’impianto di illuminazione esistente del campo di gioco che attualmente garantisce un livello di illuminamento verticale medio di circa 350 lux medi, con un nuovo sistema di illuminamento con proiettori a Led che garantisca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed): Evmed ≥ 800 Lux in direzione delle telecamere fisse: Evmed ≥ 500 Lux in tutte le altre direzioni.

Inoltre, per l’uniformità dell’illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti: Evmin/Evmax ≥ 0,4; Evmin/Evmed ≥ 0,6.