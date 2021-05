Progetto "Ecoscuola": avviata consegna di borracce termiche a studenti

Prevede ore di laboratorio con esperti del settore per affrontare le tematiche sull’emergenza climatica e sui nuovi modelli di economia circolare

SAN PIETRO VERNOTICO - Giovedì 13 maggio, presso la Scuola Elementare R. De Simone di San Pietro Vernotico, l'associazione di promozione sociale "Per San Pietro" avvierà la consegna, per tutti i bambini e bambine di tutte le scuole elementari e medie, delle borracce termiche per il progetto "Ecoscuola". "Un progetto educativo e di sensibilizzazione ecologica, che doveva partire a marzo 2020, ma causa pandemia, è stato sospeso e rimodulato".

Prevede ore di laboratorio (che saranno attivati da ottobre) con esperti del settore per affrontare le tematiche sull’emergenza climatica e sui nuovi modelli di economia circolare, attraverso una didattica innovativa, interattiva ed esperienziale.

"Abbiamo il sogno di immaginare una scuola sostenibile, innovativa e inclusiva a tempo pieno, che dia spazio agli studenti di sperimentare e conoscere sia i nuovi strumenti digitali che quelli legati all tradizione dell’artigianato, conoscere il ciclo dei rifiuti e capirne l’importanza ecologica ed economica, capire il ciclo produttivo della terra e dei suoi frutti realizzando un orto urbano, alimentare le passioni come lo sport, la musica, l'arte per salvaguardare la salute psicofiisca e una corretta crescita dei ragazzi".

"La speranza è che presto nelle scuole di San Pietro V.co, ma anche in tutte le scuole d’Italia, si possano installare delle fontanelle pubbliche affinchè tutte le scuole diventino #plasticfree. La consegna delle borracce termiche è un primo gesto concreto, per far capire agli studenti e studentesse di San Pietro l’importanza di limitare il consumo della plastica e del rispetto dell’ambiente".

"Costruiamo insieme i cittadini green del presente e futuro. Un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica Dott.ssa Loreta Chirizzi, che da subito ha accolto la nostra proposta e sottolineato l’importanza di sensibilizzare gli studenti alla sostenibilità ambientale, e a tutti i partner del progetto Ecoscuola: Calidosky, Coffee Bet, Ristorante Zoky, Distilleria, Smart Project Lab, Ottica De Marco, Monte D’Arena Accademy, Beton Tondo che hanno permesso l’acquisto di quasi 800 borracce"