Giochi per bambini nella caserma abbandonata: stanziati 50mila euro

BRINDISI – Giochi per bambini nell'ex caserma Ederle. In questo modo l’amministrazione comunale di Beinrisi cercherà di restituire alla cittadinanza, anche se solo in piccola parte, l’imponente edificio situato a ridosso del centro storico. La giunta comunale, attraverso una delibera approvata nella giornata di ieri, ha dato il via libera a uno stanziamento complessivo da 50mila euro per interventi di messa in sicurezza dell’area scoperta e sistemazione dei varchi di accesso con istituzioni di aree ludiche per bambini. I lavori sono stati affidati alla società in house Brindisi Multi-servizi.

L’immobile di recente è divenuto proprietà del Comune di Brindisi, per effetto della cartolarizzazione in atto tra la proprietà dello Stato e i Comuni allo scopo di rendere, per quanto possibile, fruibili tali strutture. La vecchia caserma necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria sia del piazzale esterno pertinenziale e sia della sua struttura interna. Le attività affidate alla Bms nell’ambito del primo step di interventi riguardano la “pulizia delle aree circostanti il fabbricato – si legge nella relazione tecnica a firma del funzionario Antonio Iaia e del dirigente Fabio Lacinio - ma intercluse dalla recinzione dell’intera struttura, la manutenzione straordinaria di tutte le alberature ivi dimorate e la relativa messa in sicurezza di tutte le aree a verdi allo scopo di rendere fruibile e godibile per la collettività”.

Sarà quindi realizzata una recinzione fissa “per inibire gli accessi dei fabbricati vetusti e pericolanti”, che successivamente dovranno essere “riqualificati con una proposta progettuale di questo ufficio (l’ufficio Tecnico, ndr) finalizzata, tra l’altro, all’acquisizione del parere della locale Soprin-tendenza”.