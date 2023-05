"Progetto Incroci": l'educazione stradale tra i banchi di scuola con agenti di Polizia

CEGLIE MESSAPICA - Nelle giornate del 27 aprile e 08 maggio, la sezione Polizia Stradale di Brindisi nell’ambito del “Progetto Incroci”, è stata presente per l’iniziativa di educazione alla legalità sui temi della sicurezza stradale, ferroviaria e sui pericoli connessi all’utilizzo della rete, messe in atto dal dirigente scolastico Angela Albanese e dal docente Gianluca Farina, negli istituti delle scuole secondarie di II grado dell’Ipseoa, Ipsss e dell’Ipsia di Ceglie Messapica.

L’iniziativa, rivolta ai giovani in età scolare, ha l’obiettivo di far comprendere l’importanza della sicurezza stradale, ferroviaria e in rete, attraverso moduli didattici, al fine di evitare che i giovani assumano comportamenti pericolosi. I temi, trattati dall’ispettore. Ambrogio Bovino e da Elvira Picoco della sezione Polizia Stradale di Brindisi, hanno evidenziato la pericolosità di determinate condotte e i rischi connessi, mediante proiezioni di filmati realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia e lo svolgimento di specifici esercizi elaborati dal dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma.