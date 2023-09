Progetto Oriens: al via attività laboratoriali di Arpal Puglia, Centro per l'impiego di Brindisi

BRINDISI - Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto “Oriens: modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese”, finanziato dalla Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione a seguito dell’avviso pubblico “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, dal 13 al 15 settembre, si svolgeranno a San Vito Dei Normanni le attività laboratoriali organizzate da Arpal Puglia - Centro per l’impiego di Brindisi in collaborazione con Associazione Futura di Brindisi, partner di progetto.

Rivolte a disoccupati, inoccupati e neet (giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano), le attività avranno come focus specifico informazioni sull’orientamento lavorativo, sul reinserimento lavorativo e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro. L’intento è supportare i partecipanti nello sviluppo di competenze utili per la ricerca di un’occupazione e di fornire nozioni pratiche e tecniche per poter affrontare al meglio situazioni legate al mondo del lavoro, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di comunicazione utili a migliorare il linguaggio e la sicurezza personale.

A seconda dei destinatari, sono previsti rispettivamente le seguenti attività. Per neet: un laboratorio sulle politiche attive e un laboratorio sui nuovi orizzonti del lavoro digitale Apl (agenzie per il lavoro) e Cpi di riferimento; per disoccupati/inoccupati: un laboratorio sulle politiche attive e un laboratorio sulla creazione d’impresa Cpi di riferimento e associazioni datoriali.

Gli orientation labs sono strutturati per far conseguire ai partecipanti i seguenti obiettivi: sviluppare la capacità di riflettere su se stessi innalzando il livello di autostima; porre le basi per la costruzione di un proprio progetto di vita, che tenga conto della realtà territoriale di appartenenza e del contesto socio-economico; fornire gli strumenti per sapersi orientare all’interno dei servizi per il mondo del lavoro; assicurare un’integrazione efficace tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali; fornire all’imprenditoria in genere, e all’imprenditoria femminile in particolare, gli strumenti con cui ampliare il proprio mercato; favorire la parità di genere.

Di seguito la scaletta specifica degli incontri organizzati dagli operatori di Arpal Puglia - Centro per l’impiego di Brindisi in programma a settembre. 13/09/2023: presentazione dei servizi per il lavoro offerti da Arpal Puglia - Centro per l’impiego di Brindisi, autoimprenditorialità (Nidi, imprenditoria femminile, microcredito). 14/09/2023: orientamento per la compilazione del curriculum vitae e su come effettuare, in modo efficace, il bilancio delle proprie competenze e dei percorsi formativi svolti. 15/09/2023: orientamento su come affrontare un colloquio di lavoro, politiche attive del lavoro, utilizzo del web e dei social network, altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può recare presso lo Sportello di orientamento del progetto “Oriens” (Chiostro dei domenicani, via Mazzini 2 a San Vito Dei Normanni, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18), oppure si può contattare l’associazione Futura di Brindisi (telefono 08311970911, mail formazionefuturabr@gmail.com).