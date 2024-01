Ingorghi infernali nella zona delle scuole: nuovi parcheggi per alleggerire il traffico

BRINDISI – Un parcheggio per pullman e autobus adiacente all’ex collegio navale Tommaseo. Questo il progetto allo studio del Comune di Brindisi, su iniziativa del vicesindaco Massimiliano Oggiano, per risolvere l’atavico problema degli ingorghi infernali che ogni giorno, sia all’orario di ingresso che di uscita dalle scuole, paralizzano la circolazione nel rione Casale. Basti pensare che negli orari di punta si può impiegare anche mezzora per percorrere un paio di chilometri, procedendo a passo di lumaca nel serpentone di auto e pullman.

I disagi per gli studenti

La proposta del vice sindaco con delega ai Trasporti e all’Urbanistica è messa nero su bianco in un progetto tecnico a firma dell’ingegnera della Stp, Roberta Fidelia Santoro, nell’ambito di uno studio preliminare. L’area interessata dall’intervento è di circa 10mila metri quadri. Nelle vicinanze hanno sede ben 11 istituti scolastici: le scuole dell’infanzia “Maria Boschetti Alberti” e “Sant’Antonio da Padova”, le primarie “G. Calò”, “Sant’Antonio da Padova” e “Marinaio d’Italia”; la secondaria di primo grado “J. F. Kennedy”; l'istituto tecnico “E. Majorana” e l'istituto tecnico-tecnologico “G. Giorgi”; l'istituto professionale “Ferrari-De Marco-Valzani”; l'istituto tecnico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”; il liceo scientifico statale “Fermi-Monticelli”.

I disagi affliggono, come detto, i residenti ma anche gli studenti pendolari delle scuole di secondo grado, che possono impiegare anche delle ore per tornare a casa. La mission del Comune è ora quella di decongestionare il traffico veicolare su via Nicola Brandi e sulle arterie che da essa si diramano.

Il sito

Il sito che dovrebbe ospitare il parcheggio è “stato recentemente sottoposto ad una serie di interventi di riqualificazione - si legge nella relazione tecnica - per renderlo fruibile senza però contaminare la vegetazione spontanea che mantiene così le sue caratteristiche originali, gli alberi di ulivo recentemente piantumati saranno rimossi dalla zona interessata dall’intervento progettuale e trapiantati anche a ridosso dell’area del Bosco”.

Il complesso del Tommaseo ha tre ingressi, due ingressi con scalinate su via Amerigo Vespucci e un ingresso in via Benedetto Brin dove sorgerà il parcheggio. “Gli stalli delle autovetture - si legge ancora nella relazione - contribuiranno ulteriormente a decongestionare il traffico e saranno utilizzabili anche in concomitanza dele partite di calcio della squadra del Brindisi nonché funzionali alla fruizione del servizio pubblico via mare in linea con il progetto del Comune di creare un collegamento diretto fra Casale e centro storico effettuando una fermata della motobarca in via Amerigo Vespucci che consenta di raggiungere il cuore della città agevolmente”.

Gli interventi da effettuare

Stando all’ipotesi progettuale, “gli stalli per autobus saranno realizzati prevedendo banchine di sosta attrezzate con pensiline di attesa a fruizione degli utenti del servizio pubblico in maniera tale che, anche in previsione di un notevole carico antropico, non vi siano condizioni di rischio per gli studenti”.

Prevista anche “la demolizione del muro di recinzione ad oggi esistente su via Benedetto Brin, l’entrata al parcheggio verrà arretrata di circa sei metri in modo da consentire la realizzazione di una corsia aggiuntiva/preferenziale che permetta l’incolonnamento degli autobus urbani transitanti e il conseguente incarrozzamento degli studenti che attenderanno l’autobus su apposita piazzolla di sosta attrezzata”.

Accessi e stalli

L’accesso al parcheggio sarà garantito da due varchi, rispettivamente di ingresso e di uscita, in modo tale che i flussi veicolari non siano interferenti e si prevede una capienza massima di 11 stalli per autobus, 138 stalli per autovetture, di cui 7 dedicati ai disabili, oltre ad area a verde, stalli per moto e biciclette e la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione a pannelli solari.

La posizione planimetrica di ogni singolo corpo illuminante, in conformità con le norme tecniche del settore, sarà determinata in modo da garantire una distribuzione uniforme del fascio luminoso sulla sede stradale e sui percorsi pedonali.