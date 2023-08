Ex piscina olimpionica: il progetto della Marina per un "Nuovo centro sportivo"

BRINDISI – In attesa di capire se la proposta (avanzata dal deputato Mauro D’Attis) di finanziare il recupero dell’ex piscina olimpionica con i fondi dei Giochi del Mediterraneo 2026 possa andare in porto, va tenuto presente che la Marina Militare ha già avviato una procedura per il restyling dell’impianto.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere aggiudicato l’incarico per la redazione del “progetto di fattibilità tecnica economica/progettazione definitiva” relativo ai lavori di “realizzazione del centro di nuoto sportivo ed impianto elioterapico”. Si tratta, in sostanza, della ristrutturazione della vecchia vasca, da parecchi anni in stato di abbandono, situata in un'area di demanio militare lungo la litoranea nord di Brindisi, presso l’ex batteria Benedetto Brin/ex impianto elioterapico sottufficiali di Brindisi, nei pressi del lido della Polizia.

La documentazione di gara a cura dell’ente appaltante, Marigenimil Taranto, è consultabile sul sito del ministero della Difesa (sezione Marina Militare). L’avviso è stato pubblicato lo scorso 30 maggio. Come previsto dalla determinazione a contrarre della direzione del Genio per la Marina militare, per l’affidamento dell’incarico è stata adottata una procedura negoziata, "previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici da invitare”. L’importo a base di gara è pari a 128.709 euro.

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto lo scorso 26 giugno. Solo uno dei cinque operatori invitati ha fornito riscontro alla Marina Militare. Fra tre giorni (giovedì 17 agosto) i componenti del seggio di gara dovrebbero riunirsi per la proposta di aggiudicazione dell’affidamento. Il contratto dovrà essere stipulato entro la data limite del 19 dicembre 2023.

L'incontro fra Marchionna e Ferrarese

Per i prossimi giorni è anche previsto l’incontro (leggi l'articolo) fra il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, per discutere dei finanziamenti di cui la città di Brindisi potrà beneficiare, sulla base del nuovo masterplan dei Giochi. Nella giornata di ieri, l’ex assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, ribadendo un concetto già espresso nei giorni scorsi dall’ex sindaco Riccardo Rossi, ha ricordato che “il masterplan già prevedeva l'inserimento della New Arena tra gli impianti di gara (e tra quelli a disposizione per i cosiddetti test events) e l'erogazione di un contributo di 10 milioni di euro al Comune di Brindisi da utilizzare per opere di urbanizzazione e per migliorie funzionali".

Ora sul tavolo c'è anche la possibilità di inserire la storica piscina, diventata un rudere.