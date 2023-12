Ristrutturazione dell'edificio della Croce Rossa: approvato il progetto definitivo

BRINDISI – L’edificio della Croce rossa italiana in via Nazario Sauro sarà destinato a centro sanitario e postazione di primo intervento del 118. La giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna ha approvato il progetto di fattibilità economica per la realizzazione dell’intervento. Il restyling dell’immobile avrà un importo complessivo pari di poco superiore ai 462mila euro.

Si tratta di uno stralcio di un ampio progetto di rigenerazione della parte di centro storico compresa fra l’arco di Porta Lecce e l’istituto ex Marconi per il quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi aveva ottenuto un finanziamento complessivo pari a 14,8 milioni di euro, tramite Pnrr.

Ora l’attuale esecutivo sta mettendo in marcia i progetti, provvedendo agli adempimenti burocratici del caso. Lo scorso 20 novembre era stata affidata la redazione del “piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione” dell’intervento di restyling dell’ex edificio dell’Agenzia delle entrate situato in via Nazario Sauro, che ospiterà uno studentato. Otto giorni dopo il consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo relativo al restauro del giardino ex parco della Rimembranza e dell'area naturalistica lungo il canale Patri.

Nel piano rigenerazione rientra anche la realizzazione di una mensa per studenti universitari in via Maglie.