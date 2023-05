Exfadda: una settimana di performance e spettacoli per adulti e bambini

SAN VITO DEI NORMANNI - Dal 24 al 30 maggio il teatro Tex di San Vito dei Normanni ospiterà Storie da ricucire - Festival, la restituzione finale del progetto “ExFadda: dalla monarchia all’inclusione sociale”, vincitore del bando “Un Viaggio nella Memoria” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e con il sostegno della Regione Puglia.

Il focus del progetto, avviato a novembre scorso, è stato il recupero della memoria e del ricordo di fatti, fenomeni, esperienze e testimonianze di valenza storica e identitaria connesse all’ex stabilimento enologico “Dentice di Frasso”, oggi Laboratorio Urbano ExFadda.

La rassegna prevede incontri, performance e spettacoli per adulti e bambini. Tra gli ospiti: Sara Bevilacqua, Giuseppe Ciciriello, Altea Chionna, Franco Miccoli e Gabriella Carlucci e le rispettive compagnie amatoriali, il collettivo Slammals, Gabriele Cavallo, Giuseppe Cecere e Pino Capone, Christian Urgese e tanti altri.

Programma

Mercoledì 24 maggio

? Ore 18 | Galleria del TEX - Inaugurazione dell’archivio fisico e dell’archivio digitale dello

stabilimento “Dentice di Frasso”

? Ore 20 | Teatro TEX - "Antologia narrata dei poeti sanvitesi", con Pino Capone e Giuseppe

Cecere

Giovedì 25 maggio

? Ore 19 | Foyer del TEX - Concerto della Classe di violino della World Music Academy

? Ore 20:30 | Teatro TEX - “Othello e le nuvole”, Compagnia Teatroarte

Venerdì 26 maggio

? Ore 17 | Antiplatea del TEX

- Presentazione del progetto "Scuola radicale dalle agromafie all'agricoltura sociale”

- Proiezione del mini documentario “Underground”, a cura di Cattive Produzioni

? Ore 18:30 | Foyer del TEX - Presentazione de "La trilogia di Peppa&Julio" (ChEdizioni) -

Graphic novel di Christian Urgese / Grafica e colore: Emilia Elia

? 20:30 | Teatro TEX - Compagnia teatrale "Li Scuscitati" - "Qui si ride... Ma non troppo" -

Monologhi e sketch liberamente ispirati ai grandi del teatro, del cinema e della letteratura

? Dalle 17 alle 20:30 | Galleria del TEX - Mercatino sinergico e di artigianato, a cura de La

Chimera - Scuola di arte contemporanea per bambine e bambini

Sabato 27 maggio

? Dalle 16 alle 19 | Antiplatea del teatro TEX - “La via della Lana - dalla tradizione al sistema

startup”, presentazione campagna Equity Crowdfunding a cura di Hackustica

? Ore 20:30 | Teatro TEX - Concerto “Eterofonia”, Gabriele Cavallo Project

Domenica 28 maggio

? Ore 12 | Teatro TEX - Spettacolo "Try to find me" - Studio per un racconto musicale, con

Giuseppe Ciciriello e Roberta Russo

? Ore 16 | Foyer del TEX - Laboratorio di scrittura, con Slammals e Ripescati Dalla Piena

? Ore 18 | Foyer del TEX - Presentazione della rivista illustrata “Flop magazine”

? Ore 19 | Foyer del TEX - Fight Club Poetry slam

? Ore 22 | Foyer del TEX - Vinnie Brown dj-set

Lunedì 29 maggio

? Ore 16 | Teatro TEX - "Zucco ai ragazzini" - Saggio della Piccola Scuola di Teatro di Comunità

del TEX

? Ore 20:30 | Teatro TEX - "Ulisse Express" - Spettacolo delle bambine e dei bambini del Primo

Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni

Martedì 30 maggio

? Ore 18:00 | Teatro TEX - Presentazione del libro “Dodici in una botte” a cura di Marco

Montanaro

? Ore 21 | Teatro TEX - 21 - Performance "Tutto quello che ha un inizio e non ha mai una fine",

con Pino Capone, Altea Chionna, Antonio Guadalupi e Valentino Ligorio. Regia: Sara

Bevilacqua. Drammaturgia: Clara Nubile