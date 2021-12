Progetto “Di Terra di Mare di Cielo”: incontro sui cambiamenti climatici

SAN VITO DEI NORMANNI - I cambiamenti climatici saranno al centro della nuova tappa del progetto “Di Terra di Mare di Cielo”, progetto nato da un’idea della storica dell’arte Lia De Venere, realizzato dall’ssociazione Culturale Etra Ets presieduta dal dott. Luciano Perrone, e promosso dalla “Teca del Mediterraneo”, la biblioteca multimediale del Consiglio Regionale della Puglia.

All’incontro, organizzato per il prossimo lunedì 6 dicembre 2021, a San Vito dei Normanni, nella Biblioteca comunale “Giovanni XXIII” nel Chiostro dei Domenicani in via Giuseppe Mazzini 2, a partire dalle 17.30, parteciperanno il giornalista Alessandro Farruggia, autore per Diarkos del libro “Cambiamenti climatici. Come stiamo perdendo la sfida più importante”, che dialogherà con il meteorologo Alex Guarini di Rai Meteo, e l’artista Pier Alfeo la cui opera sarà introdotta dalla direttrice artistica della manifestazione Lia De Venere.

Ad aprire la serata saranno la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone che consegnerà alla Biblioteca oltre 30 volumi scelti per approfondire i problemi ambientali. Con lei interverrà anche il sindaco Silvana Errico per i saluti istituzionali. Prenotazione posti allo 0831951368 (ore ufficio)