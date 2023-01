“Recupero dell’ex batteria Menga: si realizza così anche un progetto Wwf”

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Livia Jessica Dell’Anna, consigliera comunale Pd e presidente commissione consultiva permanente Ambiente Comune di Brindisi

L’inizio dei lavori per il recupero e la rifunzionalizzazione della batteria Menga all’interno del parco naturale di punta del Serrone è un risultato straordinario. Finalmente quest’angolo di paradiso cittadino potrà ritornare a essere goduto e vissuto da tanti brindisini e dai turisti che avranno a breve anche un centro informazioni e servizi che verrà realizzato nell’immobile conosciuto come l’ex casa dell’Ammiraglio.

Ricordo ancora quando nel 2010 ci furono le tanto attese opere di bonifica ambientale e rinaturalizzazione di tutto il parco, che era in completo degrado e inaccessibile a causa dei rifiuti di ogni genere che avevano distrutto la macchia mediterranea e ne deturpavano la bellezza. Questo ulteriore passo verso il completo recupero di tutta Punta del Serrone è un traguardo insperato da molti ma che tanti cittadini “attivi” e diverse associazioni hanno reso possibile con il loro pungolo ed il loro lavoro. Infatti a marzo del 2018 in qualità di consigliera del Wwf collaborai alla stesura del progetto denominato “Il bene torna comune” per il recupero e la valorizzazione del parco naturale e per la riqualificazione delle strutture esistenti da destinare ad attività legate al mare (vela, nuoto, snorkeling), attività di educazione ambientale rivolte a studenti e turisti e visite di carattere storico ed esperienziale.

Ricordo che il commissario Santi Giuffré accolse con vivo interesse la nostra proposta che, per esiguità di fondi, non poté realizzarsi. Il lavoro e la scelta di questa amministrazione comunale di insistere e spendersi per la valorizzazione di Punta del Serrone, e in generale della costa, si è rivelata coraggiosa ma anche strategica e vincente e proprio questa logica era alla base del progetto inedito del Wwf presentato qualche anno fa al Comune di Brindisi.

Ed oggi, quindi, mi inorgoglisce poter dire di aver contribuito anche da un altro ruolo, quello di consigliera comunale, a realizzare questo progetto e mi ripaga di tanti sacrifici e amarezze. Il parco nel suo insieme, quando saranno ultimati tutti i lavori, sarà una risorsa che andrà ulteriormente tutelata e diventerà una dote di tutti i cittadini per bene che ne dovranno avere cura e, sono certa, lo preserveranno.