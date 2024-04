Il 25 Aprile nel Brindisino: il programma degli eventi dell'Anpi

L’Anpi provinciale di Brindisi per uno straordinario 25 aprile. Nel capoluogo si inizia alle ore 10,30 con una cerimonia in piazza santa Teresa alla presenza della autorità civili e militari. Di seguito, intorno alle ore 11, si proseguirà in piazza Sottile De Falco dove, tra l’altro, saranno accolti i partecipanti alla pedalata antifascista di Anpi e Fiab.

Dopo il discorso dell’Anpi Brindisi e di altre autorità, sarà deposta una corona d’alloro sotto la targa dedicata al partigiano brindisino, medaglia d’oro della resistenza, Vincenzo Gigante, e a tutti gli altri combattenti e i caduti della lotta di Liberazione di Brindisi e provincia. Come ogni anno, un cestino di fiori onorerà i finanzieri Tony Sottile e Alberto De Falco, vittime innocenti della mafia, partigiani della legalità.

Alle antifasciste e agli antifascisti saranno dedicate musiche e letture della resistenza. Nel pomeriggio, alle ore 15,30, ci si sposta nella frazione di Tuturano per una cerimonia dell’Anpi Brindisi e dell’associazione frazione di Tuturano davanti alla lapide dedicata al 25 Aprile in piazza Regina Margherita.

Eventi sono previsti in tutte le sezioni cittadine Anpi della provincia di Brindisi a cominciare da Ceglie Messapica, martedì 23 aprile, e quindi il 25 a Ostuni, Francavilla Fontana, Mesagne.

