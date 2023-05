Mesagne celebra la giornata della legalità: corteo con associazioni e scolaresche

Lunedì 29 maggio Mesagne celebra la Giornata cittadina della legalità. Il programma, promosso dall’amministrazione comunale insieme alle scuole cittadine, associazioni e cooperative, a partire dalle ore 9,30 prevede il raduno del corteo in Piazza Garibaldi, nei pressi della sede municipale.

Dopo i saluti, le autorità, gli studenti di tutte le scuole mesagnesi, le rappresentanze associative e i cittadini che aderiranno partiranno, percorrendo Via Federico II Svevo, Via Brindisi e Piazza Vittorio Emanuele II per dirigersi in Villa Comunale. Gli spazi dello storico Giardino, via Tenente Ugo Granafei e via Boemondo Normanno, si animeranno con le attività ludico – ricreative e i laboratori organizzati dall’associazione “Melitea” in collaborazione con “Asd Atletica Mesagne”, “Croce Amica”, Csi, “Mesagne nel Cuore”, associazione “Polizia di Stato”, “Salento Fun Park”, cooperativa “Divenire”, Comitato interscolastico dei genitori e con il contributo degli studenti del Liceo Scientifico “Epifanio Ferdinando”.

La Giornata proseguirà alle 17.30 presso l’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia in via Monte Bianco: qui si svolgerà l’iniziativa di inaugurazione della Little Free Library, la Casetta dei Libri per promuovere la lettura, a cura della Biblioteca comunale “Ugo Granafei” e della Coop. “Cresciamo Insieme”. Si chiuderà alle ore 18.30 in Piazza Orsini del Balzo con il momento conclusivo del progetto “A scuola di legalità, il rumore della Pace”: don Antonio Coluccia incontra i ragazzi delle scuole nell’ambito dell’iniziativa che ha coinvolto gli alunni del I Circolo didattico “Giosuè Carducci” di Mesagne e dell’Istituto Comprensivo “Commenda” realizzato grazie alla collaborazione delle Forze dell’Ordine.