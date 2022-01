Programma di Servizio civile digitale: si cercano 10 operatori in vari Comuni

BRINDISI - Pubblicato il bando per la selezione didieci operatori volontari, di cui tre giovani con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 10mila euro, da impiegare nel Programma di servizio civile digitale denominato “missione 1- cittadini digitali” progetto denominato “Digit360” da realizzarsi presso le sedi dei comuni di Brindisi, Campi salentina (Le), Francavilla Fontana, Latiano, Novoli (Le), San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Mesagne. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14 del giorno 26 gennaio 2022.

Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo - 28 anni e 364 giorni - anno di età. La durata del servizio è di 12 (dodici) con una retribuzione mensile di 444,30 euro. La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Sede del Comune di Brindisi

Due operatori volontari di cui n. 1 con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro Ufficio del Servizio Civile Universale, nelle giornate dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 (esclusi festivi), tel. 0831/229676, email: lunella.vecchio@comune.brindisi.it o rivolgendosi direttamente alla Referente, dott.ssa Gelsomina Macchitella, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

Francavilla Fontana

Due operatori volontari di cui n. 1 con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro Ufficio del Servizio Civile Universale, c/o Servizi Demografici, nelle giornate dal lunedì al venerdì ore 9.00- 12.00 (esclusi festivi), tel. 0831/820337, email: g.solazzo@comune.francavillafontana.br.it o rivolgendosi direttamente alla Referente, Grazia Solazzo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

San Pietro Vernotico

Un operatore volontario con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro Ufficio Servizi Sociali, nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11 (esclusi festivi), tel. 0831/654741, email: servizisociali@spv.br.it o rivolgendosi direttamente al Referente, dr. Domenico Carlà, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

Mesagne

Un operatore volontario Ufficio Politiche Giovanili c/o Area XI "Servizi sociali e Pubblica Istruzione", nelle giornate dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 - giovedì anche 15.30-18.00 (esclusi festivi), tel. 0831/732213, email: politichesociali@comune.mesagne.br.it, o rivolgendosi direttamente alla Referente, dr.ssa Francesca Praticò, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

San Pancrazio Salentino

Un operatore volontario Ufficio Cultura, nelle giornate nelle giornate dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 (esclusi festivi), tel. 0831/660211-216, email: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it o rivolgendosi direttamente al Referente, dr.ssa Maria Annunziata Puricella, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

Campi Salentina

Un operatore volontario Ufficio Cultura, nelle giornate dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 (esclusi festivi), tel. 0832/720647, email: protocollo@comune.campi-salentina.le.it o rivolgendosi direttamente alla Referente, Dr.ssa Emanuela Conza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990. SEDE DEL COMUNE DI LATIANO – n. 1 operatore volontario Ufficio Servizi Sociali, nelle giornate martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 12 (esclusi festivi), tel. 0831/7217208, email: servizisociali@comune.latiano.br.it o rivolgendosi direttamente alla Referente, dr.ssa Maria Giuliano, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

Novoli

Un operatore volontario Ufficio Cultura, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (esclusi festivi), tel. 0832/711371, email: laura.tramacere@comune.novoli.le.it o rivolgendosi direttamente alla Referente, dr.ssa Laura Tramacere, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.

Link utili

https://www.politichegiovanili.gov.it/ https://serviziocivile.regione.puglia.it www.scelgoilserviziocivile.gov.it https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1150/nuovaguida_dol_bando2020_15_01.pdf https://domandaonline.serviziocivile.it https://www.comune.brindisi.it/ https://www.comune.francavillafontana.br.it/ https://www.comune.spv.br.it/ https://www.comune.campi-salentina.le.it/

ttps://www.comune.latiano.br.it/

https://www.comune.novoli.le.it/

https://sanpancraziosalentino.gov.it/

https://www.comune.mesagne.br.it/