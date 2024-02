I progressi nell'ambito della cardiologia: convegno a Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO - Sabato 24 febbraio presso la sala Selvarossa di Cantine Due Palme a Cellino San Marco, si svolgerà il convegno "Cardiomed 24", dedicato ai progressi nell'ambito della cardiologia che vedrà la partecipazione di eminenti professionisti del settore. L'evento è organizzato dalla event Manager di Due Palme Antonella Maci in collaborazione con il Centro Diagnostico e Radiologico San Marco di Cellino San Marco e il Centro cardiologico Monzino. L'evento inizierà alle ore 17 e sarà ad ingresso libero. La sala, situata in via San Marco 130, 72020 Cellino San Marco, con ingresso da Via Rafi.

Cardiomd 2024 è un'occasione unica per approfondire temi di attualità e importanza vitale come l'aritmologia, l'imaging cardiaco avanzato, i benefici della dieta mediterranea e l'equità di genere nella salute cardiovascolare. Tra gli interventi più attesi, il prof. Claudio Tondo che discuterà dei progressi e delle sfide in aritmologia, mentre la dott.ssa Monica Girol illustrerà l'importanza della prevenzione cardiovascolare. Si toccheranno anche argomenti come l'evoluzione dell'imaging cardiaco con il dott. Gianluca Pontone e le questioni di genere nelle malattie cardiovascolari con la dott.ssa Daniela Trabattoni.

