Promuovere l'inclusività anche nella lettura: inaugurata la biblioteca itinerante

SAN VITO DEI NORMANNI - Questo pomeriggio, lunedì 29 aprile alle ore 17, presso la biblioteca comunale “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni, alla presenza del sindaco, della giunta comunale e di numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno sospeso appositamente la seduta dell’assise civica, è stata inaugurata la biblioteca itinerante, iniziativa condivisa dal consorzio per la realizzazione del Sistema integrato di welfare dell'Ambito territoriale sociale Br1 e dalle Edizioni La Meridiana con lo scopo di offrire la possibilità di conoscere, sfogliare libri accessibili e avventurarsi in letture accessibili.

Alla presenza del garante regionale per le persone con disabilità, Antonio Giampietro, del garante cittadino per le persone con disabilità, Dario Siciliano e di Elvira Zaccagnino, direttrice delle Edizioni “La Meridiana” e del progetto “Lettori alla pari” è stata Silvana Errico, sindaco della cittadina, a sottolineare l’importanza dell’iniziativa ed il valore specifico che essa ha assunto a San Vito dei Normanni con l’evidente condivisione dei rappresentanti politici dei cittadini, delle scuole e delle famiglie.

"Da 5 anni, con 'Lettori alla pari' vogliamo ribadire il diritto a poter leggere – ha sottolineato Elvira Zaccagnino, direttrice delle edizioni “La Meridiana” -. L’iniziativa nasce dalle edizioni La Meridiana che ha messo insieme editori, che si interrogano sul diritto di tutti a leggere con libri accessibili e questo è il senso della Biblioteca itinerante, ma qui abbiamo il piacere di parlare a tutti i politici della città di silent book e di alta leggibilità e di altre modalità di libri per far sì che davvero informazioni e cultura arrivino a tutti".

E dopo i ringraziamenti del garante cittadino per le persone con disabilità, Dario Siciliano, "perché i nostri ragazzi, a San Vito, potranno usufruire di questo e perché attraverso la lettura si garantirà una maggiore inclusione ed una più ampia conoscenza di quanto cose possano essere accessibili grazie alla tecnologia», parola ad Antonio Giampietro, Garante regionale per le persone con disabilità, docente e letterato. «Queste iniziative innanzi tutto dicono che l’altro è una risorsa e non un problema. C’è da rendersi conto che un libro ci cambia la vita – ha aggiunto -. Grazie al libro ed all’accesso alle informazioni si potrà vivere una vita dignitosa ed è la lettura che consente la rivendicazione dei propri diritti".

"Sarà una settimana di visite guidate, incontri, presentazioni e laboratori gratuiti con oltre 200 libri accessibili in simboli, braille, silent book, libri in lis e ad alta leggibilità», hanno spiegano ancora gli organizzatori che ricordano come la partecipazione sia aperta alle associazioni, alle scuole, a ogni cittadino e cittadina e che tutto il percorso è davvero un momento unico per parlare e sperimentare l'inclusione attraverso la lettura, dando pratica attuazione al pensiero guida dell’iniziativa: «Leggere è un piacere, che sia accessibile è un diritto".

