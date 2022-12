Pronto Soccorso, l'Asl chiede la dichiarazione dello stato d'emergenza

BRINDISI - L'Asl di Brindisi ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per i tre Pronto Soccorso della provincia. Si tratta di quello del capoluogo, di quello di Francavilla Fontana e di quello di Ostuni. Alla base delle criticità che hanno portato a tale decisione, la strutturale carenza di medici assegnati. In questi giorni, fine dicembre 2022, l'Asl si è attivata con una missiva, indirizzata al prefetto, al presidente della Regione, all'assessore regionale alla Sanità e al direttore del dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia. La lettera porta in calce le firme del direttore amministativo, Andrea Chiari, del direttore generale, Flavio Maria Roseto, e del direttore sanitario, Vito Campanile.

La conferenza dei sindaci

La situazione critica, che va ormai avanti da tempo, ha conosciuto un punto di svolta il 6 dicembre scorso, durante la conferenza dei sindaci Asl Brindisi, convocata per discutere delle criticità del servizio emergenza-urgenza con particolare riguardo al Pronto Soccorso. I primi cittadini avevano espresso preoccupazione per l'emergenza negli ospedali causata dalla carenza di organico che si ripercuote a cascata in tutti i territori e coinvolge anche il Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, punto di riferimento della provincia. In realtà, la stessa Asl aveva in precedenza già segnalato la strutturale carenza d'organico con alcune note, risalenti già all'estate 2022.

Mancano i medici

Nella missiva inviata dall'Asl a vari soggetti si legge: "Si precisa che, nonostante la gravissima carenza di organico, sono state messe in atto tutte le strategie contrattuali e tutte le indicazioni impartite a questa direzione per assicurare i turni di servizio in tutti e tre i Pronto Soccorso della Asl, garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a tutti i cittadini". Poi, viene spiegato che sono garantiti i Lea (Livelli essenziali di assistenza), ma le procedure di reclutamento non hanno consentito di ripristinare l'organico di ruolo. Mancano i medici, insomma. I concorsi pubblici banditi non hanno portato i risultati sperati: quasi tutti i candidati non accettano l'incarico. Quanti medici sono in servizio presso i tre Pronto Soccorso? Sono 13, dei quali 7 di ruolo. Quanti dovrebbero essere? Le unità previste sono 45. I numeri parlano chiaro.

I carabinieri al Pronto Soccorso

Alla fine della missiva, la chiosa dell'Asl di Brindisi: la gravissima carenza di personale assegnato stabilmente al Pronto Soccorso "rischia di interrompere la specifica continuità assistenziale". Che la situazione fosse seria da tempo, era chiaro. La gravità si è palesata plasticamente la sera del 16 novembre 2022. Ospedale Perrino, Brindisi. In servizio ci sono due medici. Da soli, devono gestire circa 50 persone, come ha documentato BrindisiReport in un articolo precedente. I due medici chiamano i carabinieri. Sono le ore 21. Ci sono 23/24 pazienti in codice "arancione", da prendere in carico, quindi, nell'arco di 15 minuti (Linee guida del Ministero), altri 6/7 codici "azzurro" (urgenza differibile), e continuavano ad arrivare persone da tutta la provincia. Quella stessa sera muore un'anziana. Qui, gli sviluppi della vicenda.