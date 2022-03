Lavori in via Cappuccini: chiusura prorogata a lunedì 7 marzo

E’ stata prorogata l’ordinanza dirigenziale di chiusura al traffico per via Cappuccini, per il giorno 7 marzo, sempre dalle ore 7 alle ore 11, nel tratto stradale tra via Trento e via Malta. I veicoli in transito su via Cappuccini, di lunghezza non superiore a 5 metri, giunti all’intersezione con via Addis Abeba, avranno l’obbligo di svolta a sinistra e il seguente itinerario alternativo: via Addis Abeba, via Corsica, via Malta. Nello stesso periodo è invertito il senso di marcia di via Malta nel tratto compreso tra via Corsica e via Cappuccini in direzione di quest’ultima.