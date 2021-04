Brindisi, occupazione suolo pubblico: "Proroga regolamento fino a dicembre"

BRINDISI - L’attuale regolamento per l’occupazione di suolo pubblico sarà prorogato fino al 31 dicembre e sulla base di questo verranno valutate le domande degli esercenti. Questa la decisione adottata dall’amministrazione comunale di Brindisi, come spiegato a BrindisiReport dall’assessore comunale alle Attività produttive, Massimo Vitali. “Entro un paio di mesi – dichiara l’assessore – verrà approvato il nuovo regolamento, che entrerà in vigore a partire dall’1 gennaio 2021. Nel frattempo, visto che ci avviciniamo all’estate, per non tenere in sospeso le richieste che stanno pervenendo all’amministrazione comunale, abbiamo deciso di prorogare il regolamento attualmente in vigore fino a fine anno”.

Nel frattempo, Covid permettendo, sono al vaglio delle iniziative per rilanciare il commercio nel periodo estivo. “Nei giorno scorsi – dichiara l’assessore – ho avuto degli incontri informali con associazioni di categoria. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontro. Sul tavolo ci sono delle valide iniziative approntate dal mio predecessore, l’assessore Oreste Pinto. Là dove possibile, ci stiamo muovendo per apportare delle piccole modifiche”. Una delle iniziative che si vorrebbe riproporre, ad esempio, è quella della notte bianca. “E’ un mio pallino – dichiara Vitali – speriamo di riuscire a organizzare qualcosa di quel tipo, che faccia venire voglia di stare in città, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia”.