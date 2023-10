Progetto "Francavilla orienta": nuovi appuntamenti

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono le attività di Francavilla Orienta, il progetto finanziato dalla Regione Puglia con 91 mila euro nell’ambito del bando Punti Cardinali per sostenere e orientare le persone che sono alla ricerca di lavoro.

Alle attività avviate – lo sportello di consulenza in Biblioteca e i laboratori dedicati all’acquisizione di nuove competenze – si aggiungono ora gli job days, una serie di giornate a tema dedicate agli strumenti pratici per ricercare nuove opportunità lavorative. Si partirà dalla stesura del curriculum e della lettera di presentazione con incontri mirati in programma lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 ottobre. Venerdì 20 ottobre sarà la volta delle candidature e delle autocandidature, mentre giovedì 26 ottobre sarà organizzato un focus sulle opportunità lavorative nel mondo delle nuove tecnologie. Tutti gli incontri si terranno in Biblioteca Comunale o a Castello Imperiali dalle 8.00 alle 14.00.

“Gli job days – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – sono stati progettati per fornire consigli pratici e solide basi per trovare una giusta occupazione. La ricerca del lavoro è una attività che richiede una particolare cura per presentarsi in maniera adeguata, ma anche il possesso delle nuove competenze richieste dal mercato. Per questa ragione Francavilla Orienta è un’occasione preziosa che non va sprecata da tutti coloro che cercano una opportunità lavorativa.”

Non solo job days, proseguono anche gli orentation labs di Francavilla Orienta. Sino al prossimo 24 ottobre lo staff di esperti del progetto incontrerà le studentesse e gli studenti direttamente nelle sedi del Terzo Istituto Comprensivo, del Liceo Scientifico Ribezzo e dell’ITST Fermi con laboratori incentrati su sicurezza informatica, competenze digitali ed opportunità economiche.

Come sempre, infine, è attivo dal lunedì al venerdì in Biblioteca Comunale lo sportello con operatori specializzati pronti a rispondere alle domande e a fornire consulenze personalizzate.

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita.