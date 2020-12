Influenza, l'appello dei medici di famiglia: "Vaccinate i vostri figli"

Dopo l’apertura straordinaria degli ambulatori Asl della provincia di Brindisi nello scorso fine settimana, la vaccinazione antinfluenzale prosegue da medici e pediatri di famiglia fino al 31 gennaio 2021. Il segretario regionale della Fimmg, la Federazione dei medici di famiglia, Donato Monopoli, sottolinea che “se pure c’è ancora tempo per vaccinarsi, è consigliabile farlo al più presto. Gli assistiti possono contattare i medici per concordare gli appuntamenti: ci sono scorte sufficienti per chiunque ne faccia richiesta. Ricordiamoci che l’influenza fa morti così come il Covid: è fondamentale che soprattutto le persone anziane e quelle ad alto rischio si proteggano con il vaccino”.

Un appello alla vaccinazione arriva anche dal segretario provinciale della Fimp, la Federazione dei medici pediatri, Francesco Gianfredi: “Si invitano tutti i genitori a vaccinare i propri figli contro l’influenza, rivolgendosi ai pediatri di famiglia. È noto come i bambini siano uno dei veicoli più importanti di trasmissione dell’influenza verso gli adulti e i soggetti fragili. Finalmente le dosi sono ampiamente disponibili: vaccinandosi si eviterà il diffondersi dell’influenza, con i costi sociali ed economici che comporta, e l’intasamento dei presidi ospedalieri già presi d’assalto per la pandemia da Covid-19. Soprattutto – continua Gianfredi – si impedirà la coesistenza delle due patologie, influenza e Covid-19, non distinguibili dal punto di vista dei sintomi se non eseguendo il tampone”.

Circa mille persone, invece, si sono vaccinate tra sabato e domenica negli ambulatori Asl della provincia di Brindisi, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica. “Abbiamo programmato un’apertura straordinaria degli ambulatori vaccinali - spiega Stefano Termite, direttore del Sisp – in occasione dell’arrivo delle 37mila 500 nuove dosi di vaccino antinfluenzale, che si sono aggiunte alle prime 128mila consegnate da ottobre. Il risultato è stato incoraggiante e potremmo ripetere questa iniziativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione”.