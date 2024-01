"Annunci strumentali e provocatori": riparte la protesta contro il deposito di Gnl

BRINDISI - Sabato 13 gennaio raccolta firme in piazza Vittoria. Sette giorni dopo, una nuova manifestazione pubblica (i dettagli saranno resi noti prossimamente). Le associazioni ambientaliste (Italia Nostra Brindisi, Legambiente Brindisi, Wwf Brindisi, Cgil Brindisi, Acli Provinciali Brindisi, Medicina Democratica, Fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’Ambiente, Anpi Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamoilmare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi") rilanciano la mobilitazione contro la realizzazione di un deposito costiero di Gnl a Costa Morena Est, da parte di Edison.

A innescare queste nuove iniziative pubbliche è stato l’avvio delle attività preliminari e propedeutiche alla realizzazione del deposito nell’area portuale, precedute da una comunicazione di inizio attività consegnata al Comune di Brindisi. “Con tale atto propedeutico – denunciano gli ambientalisti - è manifesta l’intenzione di annunciare l’inizio lavori del deposito costiero".

Le associazioni, in una nota congiunta, ricordano che “i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente hanno concesso una proroga per l’avvio di tali lavori fino al 22 marzo anche tenendo conto, a detta dei ministeri, di una ‘rilocazione di alcuni impianti e sotto servizi’ che in realtà consistono in una significativa variante del progetto autorizzato (si pensi soltanto alla nuova torcia)”. Gli ambientalisti rimarcano come non sia sufficiente una comunicazione all’amministrazione comunale “per lavori di costruzione di un impianto ad elevato rischio di incidente rilevante”. “Ed è ovvio che non possa essere il pilatesco parere del Ctr che, per altro, rimanda a Consorzio Asi e Autorità di Sistema Portuale Mam – si legge ancora nel comunicato - il dirimere la questione relativa agli effetti interdittivi sulla linea ferroviaria, l’atto formale e conclusivo del procedimento in atto”.

Le associazioni “ribadiscono, quindi, l’indispensabilità di una risposta ufficiale e tecnicamente motivata dei ministeri competenti (non di sottosegretari o funzionari) alla richiesta formale inviata dall’amministrazione comunale di Brindisi di riesame delle autorizzazioni rilasciate e di Valutazione di Impatto Ambientale, anche alla luce di quanto disposto dal Mase in relazione ad un impianto similare programmato nel porto di Oristano e dell’accertata rigassificazione di parte del Gnl”.

“Un eventuale rilascio di un’autorizzazione per l’avvio dei lavori in questione, richiede non soltanto la risposta sopra citata - proseguono le associazioni. ma anche un atto formale e giuridicamente corretto in merito ai citati effetti interdittivi, tenendo presente il contratto di raccordo tra rete ferroviaria italiana, Consorzio Asi e Autorità di Sistema Portuale, su richiesta di quest’ultima per consentire il traffico merci da navi a treni e tenendo anche conto che una condotta di Gnl è prevista che passi addirittura sotto i binari, di cui è certificata l’agibilità e la transitabilità”. A detta degli ambientalisti “l’annuncio (ossia l’avvio delle attività preliminari, ndr) è, a tutti gli effetti, un atto provocatorio, probabilmente, per vedere l’effetto che fa e creare conflittualità sociali”.” Ed è proprio per questo che invitiamo le autorità competenti (Magistratura e Prefetto) a vigilare affinché siano rispettate le normative vigenti e le regole”.

“Da parte nostra – concludono le associazioni - chiamiamo alla mobilitazione quanti hanno a cuore il bene della città e del porto e il rispetto della legalità. Annunciamo che da questo sabato (13 gennaio) in piazza Vittoria saranno raccolte sia le firme per la petizione lanciata dalla Cgil Brindisi alla quale hanno aderito le scriventi associazioni e continuerà la raccolta firme contro la costruzione del deposito di Gnl di Edison. Si preannuncia per sabato prossimo (20 gennaio) una iniziativa pubblica (i cui dettagli saranno resi noti) per la quale invitiamo chi ha a cuore le sorti del nostro territorio ad aderire”.