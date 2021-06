Tribunale: climatizzatori rotti e caldo soffocante, i dipendenti protestano

BRINDISI – “Negli uffici la temperatura raggiunge i 40 gradi. Ho visto dei colleghi letteralmente bagnati di sudore”. Questa una testimonianza delle condizioni di assoluto disagio in cui da giorni lavorano i dipendenti del tribunale di Brindisi, a causa del malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione. Stamattina tutto il personale si è ritrovato nell’atrio, rifiutandosi di entrare.

“Da quattro anni – spiega a BrindisiReport il rappresentante della sicurezza, Santo Ciullo – l’impianto funziona a singhiozzo”. Attualmente tutto il tribunale, parte della procura e degli uffici del gip sono a corto di aria condizionata. In giornate di caldo insostenibile come quelle che si registrano dalla scorsa settimana, lavorare in queste condizioni diventa proibitivo. “Il problema – spiega ancora Santo Ciullo – riguarda anche il periodo invernale. I colleghi lavorano con i cappotti a causa del freddo. Nelle aule e nelle cancellerie la temperatura scende fino a 5 gradi”.

Gelo in inverno, insomma, e caldo soffocante d’estate. Esasperati da questa situazione, i dipendenti hanno deciso autonomamente di fermarsi nell’atrio. “In passato – dichiara ancora Ciullo – ho segnalato tali problematiche attraverso due pec indirizzate al servizio Spesal, senza ottenere risultati. Stamattina ne partirà una terza, affinché si intervenga per fare gli accertamenti del caso”.