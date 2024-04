Rifiuti, la protesta dei precari: "Noi grandissimi lavoratori, si rispetti l'accordo sindacale"

BRINDISI – “Siamo tutti grandissimi lavoratori, questo trattamento non ce lo meritiamo”. I precari ex Ecotecnica fanno sentire la loro voce. Sette lavoratori sono rimasti a casa dopo il cambio di appalto nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Da più di due mesi hanno dato vita a un presidio permanente davanti al Comune di Brindisi. Stamattina si sono ritrovati all’esterno del nuovo capannone in via Maiorana, nella zona industriale di Brindisi, gestito da Teorema, l’azienda che l’1 ottobre 2023 è subentrata a Ecotecnica.

Lungo lo stradone che costeggia il cantiere sventolano le bandiere del sindacato Cobas. Il segretario provinciale dell’organizzazione sindacale, Roberto Aprile, manifesta insieme ai lavoratori. La richiesta è semplice: si rispetti l’accordo sindacale sottoscritto a settembre.

“Numerosi lavoratori – afferma Aprile – sono andati in pensione. Altri hanno gravi problemi di salute. Lo spazio per concludere quell’accordo che prevede l’ingresso dei precari ex Ecotecnica, in caso di necessità, esiste”. Uno spiraglio potrebbe essersi aperto a seguito di un incontro fra l’amministrazione comunale e la ditta che si è svolto un paio di settimane fa. Ma il sindacato chiede atti concreti, nell’interesse della cittadinanza.

“Noi siamo qui – prosegue Aprile – anche per testimoniare le istanze di tantissimi cittadini che non ricevono un servizio sufficiente. Intendiamo difendere la nostra città e dare voce ai nostri iscritti, che purtroppo subiscono, insieme a tutti gli altri, delle iniziative da parte aziendale che non vanno nella direzione giusta”. Il Cobas ("dall'esterno", specifica Aprile) ritiene “sbagliata” l’organizzazione del lavoro (“lo vediamo ogni giorno in mezzo alle strade”) e dà voce ai cittadini che lamentano un servizio “insufficiente”.

A tal proposito va ricordato che lo scorso 4 aprile si è svolta una seduta della commissione consiliare Ambiente dedicata proprio alle problematiche riguardanti la raccolta rifiuti, legate principalmente alla gestione del personale. A maggior ragione potrebbe arrivare un valido contributo dai sette precari. “Siamo tutti dei grandissimi lavoratori – rimarca uno di essi, Adriano Trane – abbiamo fatto sempre la nostra parte. Questo trattamento non ce lo meritiamo”.

Il presidio davanti al capannone andrà avanti anche domani. Il Cobas lancia un messaggio ad ampio raggio. “Vogliamo sostenere – conclude Aprile - un percorso che sia rivolto alla città, ai lavoratori e ai precari”.

